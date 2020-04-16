Только правда: можно ли обмануть «детектор лжи» и как работают полиграфологи в Ижевске?

Как устроен детектор лжи и можно ли его перехитрить? На этот раз в рамках проекта «Закулисье» «Комсомолка» отправилась к полиграфологу.

Современный компьютерный полиграф представляет собой переносной персональный компьютер с сенсорным блоком и регистрирующими датчиками. Блок чем-то напоминает роутер, к которому подходят несколько проводов. Фото: Амир Закиров

Сам процесс тестирования на полиграфе отнюдь не быстрый: минут 15 занимает рассказ специалиста об аппаратуре, затем надеваются датчики. Еще минимум полчаса - настройка с предварительными тестами, и уже только потом начинается основная часть.

На испытуемого также надеваются два датчика: верхнего и нижнего дыхания. Верхний закрепляется на уровне груди, нижний - на уровне талии. Любые фокусы с изменением ритма дыхания сразу же отображаются на мониторе Фото: Амир Закиров

Это датчики измерения пульса и кожного потоотделения. Первый надевается на средний палец руки, вторые – на указательный и безымянный пальцы. Фото: Амир Закиров

ЗНАЙ!

Где и когда обычно используется полиграф?

Многие фирмы практикуют проверку соискателей на детекторе лжи. Лет десять назад подобные «сеансы правды» казались чем-то из области шпионских детективов, сейчас же это обыденная вещь в структурах, никак не связанных с госбезопасностью. Детектор лжи используется во многих направлениях, но главные – это допрос правонарушителей и проверка соискателей при приеме на работу.

Датчик тремора, выполненный в виде подушки, укладывается на сиденье кресла. Такой датчик фиксирует любые перемещения тестируемого. Фото: Амир Закиров

Какими качествами должен обладать полиграфолог?

Для того чтобы стать полиграфологом, нужно закончить специализированное учебное заведение по подготовке полиграфологов (подобный школы есть в крупных городах России). Чтобы быть принятыми этими учебными заведениями, кандидаты должны удовлетворять определённым критериям: знания по психологии, психологическая устойчивость, психическая адекватность. И самодисциплина.

Время между получением данных и вывода их на полиграмму составляет 0,6 секунды. Фото: Амир Закиров

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»?

Как отмечает полиграфолог с 8-летним стажем Мария Свитовидова, полиграф – это бездушный прибор, и он не учитывает ваши чувства. Можно попробовать обмануть полиграфолога, но опытные специалисты все равно вас «раскусят».

– Был случай в начале моей карьеры. На тестирование пришла девушка (на должность кассира) с которой мы очень душевно поговорили. При обсуждении денежной темы она, мило улыбаясь и глядя мне в глаза, утверждала, что никаких прецедентов с финансами на прежних местах работы у нее не было, – вспоминает Мария. – Сажаю ее на датчики, начинаю «прогонять» по тестам и вижу, что человек мне лжет в глаза, и что на прошлых местах работы она брала тайком от всех деньги из кассы. Дождавшись окончания тестирования и еще раз перепроверив результаты, я убедилась, что человек открыто лгал! Конечно, в заключении я написала о данном факте и рассматривать ее в качестве кандидата на кассира не стали. Обмануть полиграф из тысячи могут только двое: йог, медитирующий всю жизнь в горах и секретный агент, прошедший спецподготовку.

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