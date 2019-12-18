Свидания по графику и самодельные иконы: как живут осужденные в женской колонии в Удмуртии?

В рамках проекта «Закулисье» мы часто оказываемся в необычных компаниях, организациях и предприятиях. На этот мы расскажем, чем живет сарапульская женская колония - здесь отбывают срок примерно 300 человек - в основном осужденные за кражи и хранение наркотиков.

ЗНАКОМСТВО С ИК 12

Просто так в исправительную колонию №12 (ИК 12) попасть нельзя: вход осуществляется строго по паспорту. Документ забирают, а взамен выдают временный пропуск. Кстати, сами сотрудники колонии везде проходят по пластиковым ключам-карточкам.

Перед поездкой мы зарегистрировали диктофон и фотоаппарат, которые собирались брать с собой. Телефоны строго под запретом даже для сотрудников. Пройдя через металлоискатель, мы отправились на экскурсию по колонии - кстати, родственники осужденных и сотрудников ИК-12 знакомятся с учреждением точно так же.

Так выглядит храм внутриФото: Амир Закиров

В центре колонии стоит храм. Его построили три года назад.

- Службы проходят по четвергам и воскресеньям: батюшка работает и в других городских церквях, - пояснили нам сотрудники колонии. - Некоторые иконы осужденные пишут сами. Для этого нужно попросить благословение батюшки. Мы помогаем им с материалами. Есть у нас и мусульманская община - сейчас в ней два человека. К нам из Ижевска приезжает имам. Они беседуют, читают Коран, учатся, ведут тетрадочки.

Это икона покровительницы храма Анастасии УзорешительницыФото: Амир Закиров

КАРАНТИН ДО 15 СУТОК

Следующее помещение, в котором мы побывали - карантин. Сюда отправляют женщин, когда они только-только прибывают в колонию. Они проходят медицинские обследования (не дай бог привезти вирусы!), беседуют с психологом и знакомятся с учреждением.

В здании карантина и общежитии повсюду висят тексты законовФото: Амир Закиров

Через 15 суток осужденных переводят в общежитие. В четырехэтажном здании чисто, светло. На стенах висят портреты президента страны и главы республики. Повсюду стенгазеты, в которых рассказывается о жизни ИК-12.

Каждый отряд выпускает свою стенгазету. Недавно в колонии проходил конкурс «Мисс ИК-12»Фото: Амир Закиров

Так выглядит комната воспитательной работыФото: Амир Закиров

Стены в коридоре и комнатах общежития увешаны расписаниями на будни, выходные, графиками дежурства, посещения библиотеки и мероприятий. Женщины встают в шесть утра. Отбой в десять.

В комнатах нет ничего необычного: множество кроватей, часть из них - двухъярусные. На спинке кровати указывают все данные осужденных: имя, фамилия, год рождения, статья, начало и конец срока. Рядом - тумбочки. Сотрудники колонии могут в любой момент открыть ее и посмотреть, нет ли там запрещенных вещей.

В тумбочках можно хранить только умывальные и письменные принадлежности, до пяти книг, журналы, газеты, две пачки сигарет, пачку спичек и средства гигиены. Еду хранить в тумбочках нельзя - ее едят в комнате приема пищиФото: Амир Закиров

- В помещениях отряда, кроме спальных помещений и комнат гигиены, установлены видеокамеры - говорят сотрудники.

Обычное производство, только с осужденными

В ИК-12 восьмичасовой рабочий день для осужденных. Мы отправились на швейное производство. Здесь громко играла музыка, а люди носили по коридорам мешки с одеждой. Звучал лязг машинок, повсюду лежала готовая продукция: халаты, спецкостюмы.

Так работает швейное предприятие. Осужденные шьют на заказ одежду: заказов так много, что без дела никому сидеть не приходится. Изделия кроят, шьют на машинках, проверяют на брак и запаковывают в огромные мешки, а потом отправляют заказчику.

Так выглядит мастерскаяФото: Амир Закиров

Осужденные шьют одежду для рабочихФото: Амир Закиров

Одежду проверяют на брак сотрудники колонииФото: Амир Закиров

После проверки одежду запаковываютФото: Амир Закиров

-Здесь все как на обычном предприятии: убрать форму осужденных - и не поймешь, что это производство в колонии. У каждого своя операция: кто-то раскраивает, кто-то упаковывает, кто-то шьет, кто-то кнопки пробивает, кто-то вшивает замки, - говорят сотрудники колонии.

У работников есть норма выработки, которую нужно выполнить: от этого зависит зарплата.

- А что, если осужденная не справляется с нормой?

- Не бывает такого. Все сдают норму и стараются переработать, это в их же интересах. Чем больше осужденная сделает, тем больше денег она получит, - отвечают сотрудники.

Нам разрешили пообщаться с одной из женщин - Оксаной. Она отбывает срок уже второй раз. Неохотно женщина называет номер статьи, по которой она здесь оказалась: 228 - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». У Оксаны двое детей, одного из них она родила в колонии в Нижнем Новгороде.

- Я всегда выполняю норму выработки и стараюсь ее перевыполнить: нужно домой отправлять деньги, платить алименты детям. В другой колонии я получила образование механика, и здесь работаю наладчицей на полставки. Совмещаю с работой швеей. Удивлена, что работать полюбила. Мне нужно любую операцию прошить быстро и качественно, я сама себе такие рамки устанавливаю. У меня внутри спортивный дух, - говорит Оксана.

НА ОБЕД - СТРОЕМ

Кормят осужденных три раза в день. Если врач назначает осужденной медицинскую диету, полагается дополнительное питание. В столовой тоже работают осужденные: их специально учат на поваров.

Осужденные могут передвигаться по колонии поодиночке или строем, но всегда в сопровождении сотрудникаФото: Амир Закиров

У входа в столовую находится магазин: здесь осужденные покупают продукты и предметы гигиены: кофе, сигареты, шоколад, печенье, кроссворды, зубные щетки... Денег при себе они не носят: на каждую заведен лицевой счет, где указываются доходы и расходы женщины. Эта информация внесена в базу данных в бухгалтерии и дублируется в бумажном виде.

Такое меню было в столовой в день нашего приездаФото: Амир Закиров

Женщины зарабатывают деньги на производстве, получают переводы и другие платежи, например, пенсию. Деньги со счета тратят в магазине, рассчитываются по искам, переводят суммы родственникамФото: Амир Закиров

КАК СНИМАЮТ СТРЕСС?

В свободное время обитательницы колонии выпускают стенгазеты, читают и смотрят телевизор - график составляется заранее. Есть и комната психологической помощи. Здесь можно поделиться переживаниями и страхами.

- Чаще всего возникает вопрос отношений между родителями и детьми. На специальном поле расставляются фигуры, выстраивается модель семьи. Главной целью работы является осознание и принятие моделей поведения предков. При помощи метода «расстановок» на «семейной доске» психолог проводит психокоррекционную работу, направленную на удаление негативного эмоционального заряда, восстановление гармоничных связей между членами семьи, восстановление потока жизненной энергии, повышение уровня осознанности жизни. - говорит Алена Смольникова, начальник психологической службы.

В кабинете психолога женщины решают эмоциональные проблемы. С помощью таких фигурок моделируют различные ситуации.Фото: Амир Закиров

Некоторые осужденные не умеют писать - их направляют в школу при колонии. При желании можно получить среднее специальное и даже высшее образованиеФото: Амир Закиров

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