«Вы что, из Чернобыля?»: откровения ижевчанки, 20 лет прожившей без волос

Жизнь 33-летней Натальи простой не назовешь. В ней было все: неизвестный недуг, из-за которого девушка 20 лет жила без волос, алкоголь, легкие наркотики и даже поклонение сатане. И все же девушке удалось изменить свою жизнь на 180 градусов. Журналист «Комсомолки» пообщалась с ижевчанкой и узнала ее историю возрождения.

Досье

Наталья Ветошкина

Фото: личный архив героини

Возраст: 33 года

Образование: Юридическое. В 2016 году проходила курсы повышения квалификации Московского православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета («Организация и управление социальными проектами в НКО»).

Место рождения: г. Чайковский. Уже третий год живет в Ижевске

Семейное положение: замужем, есть дочь

ВИДЕЛА В ЗЕРКАЛЕ УРОДА

За Натальей я следила давно - была подписана на нее в соцсетях. Однажды она выложила фото, на котором была без волос. Оказалось, что раньше эта красивая светловолосая женщина была лысой.

Волосы начали выпадать, когда девочка была в 7 классе. По чуть-чуть – поначалу Наташа даже внимания не обращала. Ну у кого, в самом деле, они не выпадают? Но с каждым днем становилось все хуже. Чтобы скрыть проблему, школьница по несколько часов проводила утром у зеркала, делая укладки.

Наташа в старших классах Фото: личный архив героини

- Это было мучительно стараться волосок к волоску уложить, - вспоминает Наташа. - Были истерики, когда уже надо выходить в школу, а у тебя ничего не получается. Я просто орала, потом бросала все и шла как есть. Смотрела на себя каждый день, и страх накатывал все больше и больше. Я видела в зеркале урода…

Каждый выпавший волосок становился настоящим стрессом.

- Первое время родители пытались возить меня по врачам, - рассказывает ижевчанка. - Однако многочисленные проверки не дали результата – физиологических проблем у меня не нашли, а на психологические тогда смотреть было не принято. Так что врачи лишь спрашивали - был ли у меня стресс, ездила ли я в Чернобыль. На этом все.

«ОСТАЛАСЬ НАЕДИНЕ СО СВОЕЙ БЕДОЙ»

Тяжелее всего Наташе было в школе. Каждый заход в класс для нее был ударом.

- Я пыталась втирать лук, чеснок, чтобы как-то стимулировать рост волос. А потом за мной тянулся луковый шлейф по всей школе…. Садилась только на задние парты, чтобы никто не видел мои проплешины. Если меня вызывали к доске, то я не выходила и мне ставили двойку, - делится Наталья. - Никто не подозревал, почему я это делала. У меня падала успеваемость, учителя не понимали, что происходит, а дома меня тоже «гасили» за оценки. Я осталась одна наедине со своей бедой.

Учеба в колледже. Наташе 18 лет Фото: личный архив героини

Примерно к классу 8-9 Наташа осталась без волос совсем. Девочка начала прятаться за яркими шапками, банданами и тюрбанами.

- Я стала выглядеть как пацанка. Мне по духу это не было близко, но это слишком хорошо отбивало взгляд от того, что внутри. Это был очень удобный механизм, - вспоминает наша героиня.

Сейчас, спустя столько лет, невозможно сказать наверняка, почему у юной девушки выпадали волосы. Сама Наташа думает, что виной всему стрессы - в юности она много ссорилась с родителями, не принимала их решений и считала, что они неправильно живут. Возможно, говорит девушка, ей не по силам было справиться со своими эмоциями, и организм реагировал на это именно так.

ПОСВЯЩАЛА СТИХИ САТАНЕ

Единственное, что хоть немного спасало Наташу - друзья. Их она нашла в ночных клубах.

- Я ушла в неформальство, начала тусить, даже пробовала легкие наркотики, - рассказывает девушка. - Я воспевала сатану, ад, посвящала им стихи. Каждое неверное слово в мой адрес заставляло меня задумываться о смерти. Это звучало на подкорке мозга.

Фото: личный архив героини

Жизнь Наташи резко изменилась в 18 лет. Совершенно случайно для себя девушка пришла в храм.

- Мы поссорились с родителями, я в слезах вышла из дома. Не глядя шла вперед. Вдруг поднимаю лицо, а передо мной ворота храма. Он оказался закрытым, но я поняла, что хочу туда зайти. Поэтому на следующий день я вернулась, - рассказывает Наталья. - Я начала посещать это место. Для меня это было что-то неизведанное, что хотелось открыть. Ни с кем из присутствующих там я не общалась просто смотрела и даже от этого мне становилось хорошо. Если раньше меня осматривали с ног до головы, то тут я перестала быть каким-то клоуном. Меня приняли такой, какая я была на самом деле и не осуждали.

«Многие фотографии того периода я выбрасывала, пока меня не остановил психолог. Она сказала, чтобы я посмотрела на снимки и сказала спасибо той девочке за то, что она выжила».

«ПОНЯЛА, ЧТО ЛЮБЛЮ РОДИТЕЛЕЙ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

Это удивительно, но именно в этот момент Наташе была послана ее вторая половинка. С мужем они познакомились на вечеринке в клубе. И это была их последняя тусовка.

Муж принял Наташу такой, какая она есть. Он никогда ее не хотел переделать и наоборот, верил в то, что у нее обязательно получится простить родителей за все ссоры, обиды и, конечно, отрастить волосы.

- Я начала изучать Библию и однажды прочитала, что, если тебе плохо - помоги другому. «Шерстила» объявления и вдруг увидела объявление, что нужна помощь детям-инвалидам, - рассказывает Наталья. - Сначала помогала им, а потом стала ухаживать за бабушкой после инсульта и испытала удивительные ощущения! Я меняла ей памперсы, поворачивала, кормила, мыла… Именно это помогло мне посмотреть иначе на собственных родителей. Если раньше я просила у Бога, чтобы у меня выросла хоть волосинка, то теперь я просила дать мне возможность простить родителей! Я стала более отзывчивой, терпеливой, смиренной. Поняла, что безумно люблю маму и папу несмотря ни на что! В каких-то ситуациях мне уже не хотелось скандалить, а просто согласиться с ними, подойти и обнять.

Фото: личный архив героини

Чудо свершилось, когда Наташе исполнилось 30. У нее начали расти волосы! Сами по себе, без всякий мазей, шампуней и прочих живительных эликсиров.

Сейчас Наташа работает в хосписе, а также проводит встречи с людьми и занимается фотографией (снимает крещения и венчание) Фото: личный архив героини

- Вы не представляете, какой это кайф! Когда тебе 30 лет, и ты впервые прицепляешь себе заколку, собираешь волосы пучок. Это блаженство по всему телу. То, что обычным людям привычно, для меня оказалось эйфоричным состоянием! - делится Наталья. - Глядя на свой жизненный путь, я думаю, а хотела ли бы я что-то в нем изменить? Абсолютно нет! Я даже не думала, что я буду помогать людям, что ко мне будут обращаться за помощью, записываться на съемки и интервью. Кто-то свыше вел меня, к этому я уверена…

Одна из работ Натальи Фото: личный архив героини

Одна из работ Натальи Фото: личный архив героини

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