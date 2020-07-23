Коронавирус в Ижевске последние новости на 23 июля 2020 года: 29 новых случаев заражения и 25 человек в тяжелом состоянии

23 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 49 человек выздоровели, их выписали. Состояние заболевших: 492 в удовлетворительном состоянии, 55 средней степени тяжести, 25 в тяжелом состоянии. Сообщили в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировано в Можгинском (с. Б. Кибья, д. Кватчи, с. Пычас) и Завьяловском (с. Завьялово, с. Италмас) районах, у 2 жителей Глазовского района (д. Чура и д. Кожиль), по одному случаю в Игринском (п. Игра), Сарапульском (с. Сигаево) районах и Можге.

Всего на 23 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 202 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 1 588 человек выздоровели. 42 летальных случая.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

А также 23 июля стало известно, что два отделения 1 РКБ в Ижевске закрыли из-за коронавируса (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: