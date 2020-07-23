Два отделения в 1 РКБ Ижевска закрыты из-за коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T10:02:19+03:00

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В 1 РКБ в Ижевске временно закрыты для планового приема терапевтического и хирургического блоков. В учреждении были выявлены больные коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Никита Свирин на странице в соцсетях.

- Сотрудники с подтвержденным диагнозом отправлены на больничный. У всех контактных взят биоматериал на исследование. Кроме того, проводится дезинфицирующая обработка поверхностей всех помещений по установленному алгоритму санитарных врачей. Всего с начала пандемии в 1 РКБ заболели и пролечились 33 сотрудника и 42 пациента, - написал Никита Свирин.

При этом замминистра отметил, что экстренная медицинская помощь не приостановлена. Все пациенты с положительным анализом на коронавирус были отправлены в «COVID-центры». Остальные пациенты продолжают получать необходимое лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU