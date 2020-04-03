Фоторепортаж: как обрабатывают дома Ижевска во время коронавируса?

В Ижевске в связи с распространением коронавирусной инфекции продолжают обрабатывать дезинфицирующими средствами многоквартирные дома. Сегодня, 3 апреля, на одну из таких уборок на улице Цветочная, 5 выехал глава города Олег Бекмеметьев.

3 апреля только компания «ЖРП №8» обработает 18 домов Фото: Амир Закиров

– Обычно жители домов заключают договор с управляющими компаниями и прописывают как часто они хотят, чтобы убирался подъезд, лифты, придомовая территория. В рамках этих денежных средств управляющие компании получили от всех организаций, которые контролируют благополучие граждан в сфере ЖКХ, рекомендации: перейти с обычной влажной уборки на уборку с использование дезинфицирующих средств, – прокомментировал глава Ижевска.

Получается, что теперь управляющие компании обязаны убираться, допустим, не 1 раз в неделю, а несколько раз в день с использованием дезрастворов. По словам властей, работы ведутся за счет «управляек» и никаких новых строк в платежках горожане не увидят.

В зоны уборки входят: входные группы, первые этажи, лифтовые кабины, перила, поручни, подоконники. Если компания предлагает еще дополнительные места к уборке – это не возбраняется, а только приветствуется Фото: Амир Закиров

– Это не приведет к сильным убыткам, которые могли бы сказаться на финансовой устойчивости управляющих компаний. Все понимают ту ситуацию, в которой мы сейчас с вами живем и находимся. Все с понимаем относятся к своей работе. Я считаю, что это очень качественный пример социальной ответственности, – отметил Олег Бекмеметьев.

По словам властей, все растворы, которыми обрабатывают многоквартирные дома –безопасными как для лоджий, так и для животных.

Дезрастор, который использует ЖРП №8, называется «Телесфор Форте» Фото: Амир Закиров

Все управляющие компании проверяют, поэтому отлынивать от работы не получится.

– Мы делаем неожиданные проверки, выездные в том числе. У нас есть график, по которому мы смотрим, какая управляющая компания где сейчас работает. Эффект неожиданного присутствия со стороны Управления ЖКХ возможен, другие надзорные органы тоже могут организовать проверку, - говорит глава Ижевска. - Сами управляющие компании нам отчитываются два раза в неделю о проделанной работе, от жильцов также принимаем заявки.

Отметим, что с 3 апреля в городе также началась генеральная уборка, в рамках которой начали обрабатывать и остановки.

– У нас в городе более 400 остановочных пунктов. За неделю, с 3 по 10 апреля, мы обработаем их все. Сегодня (3 апреля), например, обработают 41 павильон в Октябрьском районе и 48 в Ленинском, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Занимается обработкой компания ФГУП «Профилактика» Фото: Амир Закиров

Обработка остановок осуществляется за счет муниципального бюджета.

– Обработка одной обходится в 300 рублей. Мы планируем сделать порядка 4 таких обработок. Пока уборка рассчитана на апрель, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Если будет нужно – уборка продлится, - подытожил Бекмеметьев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Режим самоизоляции в Ижевске: Могут ли высадить пассажира из общественного транспорта, если у него нет спецсправки?

Ижевчанка, живущая в закрытом на карантин Израиле: «Мы решили не скрывать от детей всю трагедию происходящего»