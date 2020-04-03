Режим самоизоляции в Ижевске: Могут ли высадить пассажира из общественного транспорта, если у него нет спецсправки?

3 Апр 2020 2020-04-03T11:49:59+03:00

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В период режима самоизоляции для граждан всех возрастов не все могут находиться дома. Кто-то ездит на работу, кому-то нужно в больницу или просто рядом с домом нет нужных магазинов или аптек. «Комсомолка» узнала, могут ли высадить человека из общественного транспорта, если у него нет специальной справки.

- Из общественного транспорта никого не высаживают. Справку от работодателя просят, только если пассажир пытается воспользоваться проездным: напомним, сейчас для большинства пассажиров они не работают, - пояснили в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Также в пресс-службе отметили, что проездными можно воспользоваться, если человек едет в больницу. В таком случае кондуктор может спросить, куда едет пассажир

На данный момент неизвестно, будут ли вводить дополнительные ограничительные меры и как это отразится на режиме работы транспорта. Все будет зависеть от распоряжений главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU