2020-04-03T11:49:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Ижевске: Могут ли высадить пассажира из общественного транспорта, если у него нет спецсправки?

Отвечаем на волнующие ижевчан вопросы
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В период режима самоизоляции для граждан всех возрастов не все могут находиться дома. Кто-то ездит на работу, кому-то нужно в больницу или просто рядом с домом нет нужных магазинов или аптек. «Комсомолка» узнала, могут ли высадить человека из общественного транспорта, если у него нет специальной справки.

- Из общественного транспорта никого не высаживают. Справку от работодателя просят, только если пассажир пытается воспользоваться проездным: напомним, сейчас для большинства пассажиров они не работают, - пояснили в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Также в пресс-службе отметили, что проездными можно воспользоваться, если человек едет в больницу. В таком случае кондуктор может спросить, куда едет пассажир

На данный момент неизвестно, будут ли вводить дополнительные ограничительные меры и как это отразится на режиме работы транспорта. Все будет зависеть от распоряжений главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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