2020-04-08T08:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Закрыть сейчас все границы – это неэффективно»: глава Удмуртии прокомментировал предложение закрыть регион

Главе постоянно поступают вопросы, почему нельзя закрыть границы республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
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7 апреля глава Удмуртии в традиционном вечернем эфире ответил на вопросы жителей. Так, он прокомментировал многочисленные предложения закрыть границы республики в целях профилактики коронавируса.

- Мы видим, что количество поездок жителей Удмуртии значительно уменьшилось из-за режима изоляции. Сократилось количество рейсов, заполненность самолетов и поездов низкая. Между соседними регионами у нас очень сильные экономические связи. Закрытие границ влечет за собой сбои в работе предприятий и организаций, а это скажется и на рынке труда, и в целом на экономике республики. Да, ситуация сейчас напряженная, но при этом она контролируемая. Поэтому сейчас закрыть все границы - это неэффективная мера, - сказал Александр Бречалов.

Также руководитель отметил, что эпидситуация зависит от действий каждого из жителей. Самоизоляция - пока лучшая мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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Глава Удмуртии рассказал, почему закрывать границы республики нецелесообразно .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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