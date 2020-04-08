«Закрыть сейчас все границы – это неэффективно»: глава Удмуртии прокомментировал предложение закрыть регион

8 Апр 2020 2020-04-08T08:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

7 апреля глава Удмуртии в традиционном вечернем эфире ответил на вопросы жителей. Так, он прокомментировал многочисленные предложения закрыть границы республики в целях профилактики коронавируса.

- Мы видим, что количество поездок жителей Удмуртии значительно уменьшилось из-за режима изоляции. Сократилось количество рейсов, заполненность самолетов и поездов низкая. Между соседними регионами у нас очень сильные экономические связи. Закрытие границ влечет за собой сбои в работе предприятий и организаций, а это скажется и на рынке труда, и в целом на экономике республики. Да, ситуация сейчас напряженная, но при этом она контролируемая. Поэтому сейчас закрыть все границы - это неэффективная мера, - сказал Александр Бречалов.

Также руководитель отметил, что эпидситуация зависит от действий каждого из жителей. Самоизоляция - пока лучшая мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- На въездах в Удмуртию появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Узнали, сколько их и где конкретно они расположились.

- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.

Глава Удмуртии рассказал, почему закрывать границы республики нецелесообразно .

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU