Один из заболевших коронавирусом из Удмуртии находится в реанимации

8 Апр 2020 2020-04-08T10:30:28+03:00

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В Удмуртии один из заболевших коронавирусом находится в реанимации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире с соцсетях.

- Состояние троих удовлетворительное, средней тяжести. Он в реанимации с пневмонией. Всего выявлено 9 человек с инфекцией, трое уже выписались, - отметил глава региона.

Напомним, 7 апреля стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Среди них есть ребенок (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU