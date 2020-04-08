Один из заболевших коронавирусом из Удмуртии находится в реанимации
В Удмуртии один из заболевших коронавирусом находится в реанимации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире с соцсетях.
- Состояние троих удовлетворительное, средней тяжести. Он в реанимации с пневмонией. Всего выявлено 9 человек с инфекцией, трое уже выписались, - отметил глава региона.
Напомним, 7 апреля стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Среди них есть ребенок (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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