2020-04-19T11:25:51+03:00
Общество

Осадки и небольшое потепление: какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

Подготовили традиционный прогноз на неделю
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. В город ненадолго придет потепление, но будут идти дожди. Подробнее – в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

20 апреля в Ижевске ожидается облачная погода, временами небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +12. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью до +2, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 2 м/с.

Во вторник, 21 апреля, в городе будет облачно, без осадков. Днем до +11, ветер восточный, 5 м/с. Ночью до +4, дождь, ветер северо-восточный, 5 м/c.

К среде днем похолодает до +8, также дождь, ветер северо-западный, 2 м/с. Ночью до 0 градусов, осадки, ветер северо-западный, 3 м/с.

23 апреля ожидается до +5, временами дождь. Ветер северный 5 м/c. Ночью до 0, без осадков, ветер западный, 3 м/с. В пятницу, 24 апреля, днем потеплеет до +7, дождь, ветер северо-западный, 3 м/с. Ночью ожидается +1, кратковременные осадки, ветер северо-западный, 2 м/с.

По предварительным данным, выходные будут теплыми, но дождливыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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