250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству
250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству . Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году уборку города в связи с эпидемией коронавируса проведут силами подрядных организаций. До 1 мая им предстоит привести в нормативное состояние малые архитектурные формы - остановки, ограждения, дорожные знаки и т.д., газоны, лесопосадки, общегородские территории.
Кроме этого, к работам планируют привлечь и тех, кто нуждается в трудоустройстве. С ними будут заключены краткосрочные трудовые договоры сроком на 1,5 месяца. Временно трудоустроенных горожан обеспечат необходимым инвентарем, средствами индивидуальной защиты. Их заработная плата за весь период работы составит 18 000 рублей.
- Приоритетным правом в трудоустройстве будут обладать соискатели, потерявшие работу в период проведения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не ранее 2 марта 2020 года. Факт потери работы должен быть подтвержден трудовой книжкой, - отмечается в сообщении.
По вопросам трудоустройства можно обращаться в районные Администрации:
Администрация Октябрьского района - тел. 41-43-69;
Администрация Первомайского района - тел. 41-45-38;
Администрация Устиновского района - тел. 41-44-73;
Администрация Ленинского района - тел. 41-44-33;
Администрация Индустриального района - тел. 41-43-50.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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