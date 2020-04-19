2020-04-19T10:29:42+03:00
Общество

250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству

С ними будут заключены краткосрочные трудовые договоры
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству . Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году уборку города в связи с эпидемией коронавируса проведут силами подрядных организаций. До 1 мая им предстоит привести в нормативное состояние малые архитектурные формы - остановки, ограждения, дорожные знаки и т.д., газоны, лесопосадки, общегородские территории.

Кроме этого, к работам планируют привлечь и тех, кто нуждается в трудоустройстве. С ними будут заключены краткосрочные трудовые договоры сроком на 1,5 месяца. Временно трудоустроенных горожан обеспечат необходимым инвентарем, средствами индивидуальной защиты. Их заработная плата за весь период работы составит 18 000 рублей.

- Приоритетным правом в трудоустройстве будут обладать соискатели, потерявшие работу в период проведения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не ранее 2 марта 2020 года. Факт потери работы должен быть подтвержден трудовой книжкой, - отмечается в сообщении.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в районные Администрации:

Администрация Октябрьского района - тел. 41-43-69;

Администрация Первомайского района - тел. 41-45-38;

Администрация Устиновского района - тел. 41-44-73;

Администрация Ленинского района - тел. 41-44-33;

Администрация Индустриального района - тел. 41-43-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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