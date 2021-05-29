Погода на июнь 2021 в Ижевске: слабые заморозки и без продолжительных дождей

Начало месяца в Ижевске будет слегка прохладным. Фото: pixabay.com
В начале июня в Удмуртию придет похолодание. Начиная с 31 мая, республика будет находиться в холодной воздушной массе скандинавского антициклона. Температура продолжит понижаться, вплоть до заморозков.
По предварительному прогнозу синоптиков Удмуртского Гидрометцентра, в начале июня антициклональный тип погоды сохранится. Осадков не будет. Они, по данным ЯндексПогоды, начнутся ближе к концу месяца.
Температура воздуха в Ижевске ночью будет колебаться в районе +3…+8° С. Днем в июне будет от +15°С до +25°С.
Кроме этого, начало июня может огорчить жителей Удмуртии слабыми ночными заморозками на почве – до 0...-1°С.
Напомним, в начале мая на характер погоды в Ижевске влиял блокирующий антициклон, а потоки воздуха с южных регионов страны и Казахстана принесли нам небывалую жару.
Приметы июня
Дождь на 1 июня – месяц будет прохладным.
4 июня – начало заготовки целебных трав.
Нет ветра 10 июня – к богатому урожаю ржи и овощей.
Если 19 июня рано утром выполоть сорняки, то расти они будут меньше.
Если 27 июня промокнуть под дождем – к большой удаче.
Гроза 30 июня обещает хорошую погоду весь следующий месяц.
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