Погода на июнь 2021 в Ижевске: слабые заморозки и без продолжительных дождей

Начало месяца в Ижевске будет слегка прохладным. Фото: pixabay.com

В начале июня в Удмуртию придет похолодание. Начиная с 31 мая, республика будет находиться в холодной воздушной массе скандинавского антициклона. Температура продолжит понижаться, вплоть до заморозков.

По предварительному прогнозу синоптиков Удмуртского Гидрометцентра, в начале июня антициклональный тип погоды сохранится. Осадков не будет. Они, по данным ЯндексПогоды, начнутся ближе к концу месяца.

Температура воздуха в Ижевске ночью будет колебаться в районе +3…+8° С. Днем в июне будет от +15°С до +25°С.

Кроме этого, начало июня может огорчить жителей Удмуртии слабыми ночными заморозками на почве – до 0...-1°С.

Напомним, в начале мая на характер погоды в Ижевске влиял блокирующий антициклон, а потоки воздуха с южных регионов страны и Казахстана принесли нам небывалую жару.

Приметы июня

Дождь на 1 июня – месяц будет прохладным.

4 июня – начало заготовки целебных трав.

Нет ветра 10 июня – к богатому урожаю ржи и овощей.

Если 19 июня рано утром выполоть сорняки, то расти они будут меньше.

Если 27 июня промокнуть под дождем – к большой удаче.

Гроза 30 июня обещает хорошую погоду весь следующий месяц.

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