2020-04-11T14:37:50+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в Удмуртии от отравления неизвестным химическим веществом

Один мужчина остался жив
Дмитрий Бикин
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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Шесть человек скончались в Удмуртии от отравления неизвестным химическим веществом. Инцидент произошел накануне, 10 апреля, в Сарапуле. О происшествии сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

Распивали... алкоголь?

Тела четырех человек обнаужили в одной из квартир Сарапула. Они погибли на месте, младшему из них было 39 лет, старшему – 49. Это двое мужчин и две женщины. Еще двух мужчин – 39 и 44 лет, доставили в больницу. Но спасти не успели.

Предварительной причиной смерти называют отравление неизвестной жидкостью, которую люди распивали, думая, что это спиртное. По версии следствия, канистры с этим веществом погибшим передал 52-летний местный жителель. Сейчас он задержан и проходит подозреваемым по делу.

Один человек, также употреблявший жидкость, остался в живых. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. О состоянии его здоровья не сообщается.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело

По факту смерти возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Санкция за это преступление – лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас проводится расследование.

К несчастью, такие случаи – не редкость. В конце 2019 года в Подмосковье при похожих обстоятельствах погибли 3 человека. Мужчины выпили жидкость из бутылки, которую нашли на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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