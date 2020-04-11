2020-04-11T12:28:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

Суммарно в республике подтверждено уже 13 больных инфекцией
Дмитрий Бикин
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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Двух новых заболевших коронавирусом подтвердили в Удмуртии. Это мужчина 55 лет и мужчина 62 лет. Об этом на встрече с журналистами 11 апреля рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

– Первый заболевший вернулся с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа, второй контактировал с заболевшим, перед этим проживающим в Ижевске, – рассказал глава Удмуртии.

Всего на данный момент в республике подтверждены 13 случаев заражения, еще 6 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус. 3 человека выздоровели, 78 находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Ижевска. Под наблюдением остаются 575 человек.

Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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