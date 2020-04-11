Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии
Двух новых заболевших коронавирусом подтвердили в Удмуртии. Это мужчина 55 лет и мужчина 62 лет. Об этом на встрече с журналистами 11 апреля рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
– Первый заболевший вернулся с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа, второй контактировал с заболевшим, перед этим проживающим в Ижевске, – рассказал глава Удмуртии.
Всего на данный момент в республике подтверждены 13 случаев заражения, еще 6 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус. 3 человека выздоровели, 78 находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Ижевска. Под наблюдением остаются 575 человек.
Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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