Вылеты беспилотников и гигабайты видео с видеокамер: волонтеры рассказали, как искали пропавшего студента из Ижевска

14 января в Питере пропал студент-медик из Ижевска. Его искали несколько недель, но, к несчастью, 29 марта он был обнаружен мертвым.Как велись его поиски, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вышел из метро и оказался в районе деревни

Заявка на поиск студента пришла волонтерам 15 января - на следующий день после его пропажи. В тот же день подняли записи с камер видеонаблюдения у дома студента. Стало понятно, что он исчез около станции метро «Парнас» - доехав до нее, он вышел из здания и направился в неизвестном направлении. Спустя несколько дней выяснилось, что телефон пропавшего последний раз работал возле деревни Хиттолово Всеволожского района Ленинградской области.

Фото: Яндекс. карты

Добровольцы отправились в деревню. По всему населенному пункту развесили ориентировки, опросили местных жителей. У владельцев камер видеонаблюдения попросили записи, но гигабайты видео не дали результата. К поиску юноши подключились почти две сотни человек, в том числе 2 инфорга (люди, которые занимаются обработкой заявок на поиск, делают ориентировки, взаимодействуют со службами и удаленно координируют работу поисковиков - прим. ред.), 1 координатор, 2 картографа, 1 оперативный картограф, 4 оператора беспилотников, 82 добровольца и 100 сотрудников полиции и МЧС.

Фото: Google maps. Деревня Хиттолово, вид со спутника.

28 января к работе привлекли беспилотник. С него исследовали лес, а волонтеры в это время работали в СНТ. Поиск осложняли шквалистый ветер и снег. К 11 февраля поисковики, полицейские и сотрудники МЧС прочесали практически весь лесной массив и отработали практически весь СНТ, но это не дало результатов.

Нашли вещи

После исследования деревни поиски расширили на восток, в сторону деревни Новое Токсово. Она лежит недалеко от Хиттлово. Добраться до нее можно на машине или пешком - напрямик порядка 5 километров.

Фото: Яндекс. карты

— 22 февраля в районе СНТ «Защита» Токсовского городского поселения проводится самый масштабный с момента пропажи активный поиск. <...> На задачи отправляются 27 поисковых групп. Проводится опрос населения, осматриваются улицы и заброшенные здания всех СНТ в зоне поиска, лесные группы прочёсывают ближайшую к садоводствам лесную зону. В ходе проведённых поисковых работ были обнаружены вещи, принадлежащие пропавшему, но он сам, к сожалению, по-прежнему не найден, — рассказывает инфорг поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски во время карантина

В марте добровольцы продолжали прочесывать лесной массив, вылетели новые беспилотники. Но задачи осложнились тем, что ввели карантин по коронавирусу. Организовать масштабные поиски было уже невозможно.

Фото: Яндекс. карты

29 марта четыре группы из добровольцев и служб отправились на поиски в лесной массив в районе СНТ «Защита». В тот день и обнаружили, предположительно, тело студента. 9 апреля официально подтвердили, что это действительно он.

Официально

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу «Комсомолке» сообщили, что тело действительно принадлежит студенту-медику из Ижевска. Сейчас проводятся криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.

— Видимых признаков насильственной смерти нет. Эксперты устанавливают причины смерти, — прокомментировали в пресс-службе.

Следственные действия ведутся два месяца.

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