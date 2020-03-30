2020-03-30T13:17:12+03:00
Происшествия

«В кармане была карта на имя пропавшего»: под Петербургом нашли труп студента-медика из Удмуртии

Молодой человек пропал в начале января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Под Петербургом обнаружили тело судя по всему пропавшего в январе 2020 года студента-медика из Удмуртии Сергея Павлова. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу. Останки нашли поисковики отряда «Лиза Алерт».

- В полицию поступило сообщение от участника отряда об обнаружении трупа в садоводстве «Защита» Всеволожского района. Тело лежало на спине, руки раскинуты. В одежде была найдена банковская карта на имя пропавшего. При этом лицо практически отсутствовало, - сообщает «КП-Петербург».

По сообщениям пресс-служба ведомства, на данный момент устанавливаются обстоятельства гибели молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Сергей пропал 14 января 2020 года. Известно, что молодой человек вышел с работы, сел в метро, доехал до конечной станции и бесследно исчез. У него не было никаких оснований исчезать, были догадки о случайном криминале, возможно, что-то случилось на улице (подробнее).

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- 14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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