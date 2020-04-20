Министр спорта здоровается локтями, а директор «Парков Ижевска» мечтает о парикмахерской: как переживают самоизоляцию ижевские политики
С введением режима самоизоляции изменилась жизнь большинства ижевчан. Не исключение и политики. Какие меры безопасности они предпринимают и чем занимаются дома, выяснила «Комсомолка».
ВЕЧЕРНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ПРОБЕЖКИ
Глава Удмуртии продолжает работать. Однако совещания по возможности проводятся по видеосвязи. Кроме того, в последние недели Александр Бречалов часто проводит вечерние трансляции, отвечая на вопросы жителей и делая важные объявления.
Продолжает руководитель региона и выходить на пробежки. В одиночестве – не нарушая режима самоизоляции. И другим рекомендует тоже этим самым одиночеством наслаждаться.
Фото: Вот уже несколько недель глава Удмуртии проводит трансляции, отвечая на вопросы жителей
МЕЧТАЕТ О ПАРИКМАХЕРЕ
Из-за коронавируса изменилось не только расписание Летнего сада, но и график работы Сергея Буторина – директора «Парков Ижевска» и депутата Госсовета Удмуртии. Теперь большую часть задач приходится решать дистанционно – с помощью видеоконференцсвязи и телефона.
Фото: Сергей Буторин решает большую часть задач дистанционно
–Очень непривычно, но такие правила, – рассказывает Сергей Буторин. – Иногда все-таки приходится выезжать на реальные встречи, совещания и проверку объектов.
Но на этот случай у него припасен целый арсенал защитных средств, по комплекту – дома и в машине – маска, перчатки и антисептик. А так как после закрытия практически всех заведений города основные активности перенеслись домой, то и планировать свой день пришлось по-другому.
– Теперь появилось время читать, планировать и заниматься дальнейшей стратегией. Некоторых сервисов, конечно, очень не хватает… Например, барбершопа. Но, видимо, с этим пока подождем, – смеется политик.
Теперь Сергей Буторин два раза в день дома тренируется, трижды в неделю проводит генеральную уборку. Говорит себе сам, и даже поделился любимым рецептом завтрака.
Рисовая каша с ягодами от Сергея Буторина
— Рисовую кашу варим на молоке;
— Ягоды (малину и клубнику) засыпаем сахаром, перемешиваем и оставляем на 5 минут;
— Высыпаем ягоды на сковородку и жарим на медленном огне 3-5 минут;
— В готовую кашу добавляем ягодный коктейль и украшаем мятой.
СОРВАЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ
Поменял коронавирус и график министра спорта Удмуртии Александра Варшавского. Теперь, когда все спортивные мероприятия отменились, на повестке дня – другие вопросы.
– Нашу отрасль затронула самоизоляция больше всего – все спортивные мероприятия и тренировки отменены. Больше всего сердце болит за спорт высоких достижений, – делится Варшавский.
Сейчас министр занимается стратегическими вопросами – рассматривает возможности строительства стадионов, площадок для сдачи норм ГТО, бассейнов, ледовых дворцов и так далее. При этом на все совещания он ездит в масках, руки обрабатывает антисептиком, а с коллегами здоровается локтями.
Кстати, в бытовом плане жизнь политика изменилась не сильно.
- Я отец троих маленьких детей, и мы достаточно редко ходили в кафе все вместе. Но лично у меня сложная ситуация. У нас юбилей свадьбы с женой – 10 лет. Обычно мы годовщины отмечаем в ресторане вдвоем, но теперь все закрыто, - рассказывает он.
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ИЖЕВЧАНАМ
В период самоизоляции председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин ведет волонтерскую деятельность. Вместе с семьей он помогает людям старшего возраста в доставке продуктов, лекарств, средств личной гигиены.
– Рабочих совещаний и встреч стало меньше, но появились другие дела, не терпящие отлагательств. Часть коллектива работает на «удаленке», поэтому основная нагрузка ложится на тех, кто остался в строю. Совместно с депутатами Гордумы участвуем в акции #ПоддЕРжка, помогаем и финансово и физически — развозим продуктовые наборы нуждающимся, – рассказывает Олег Гарин. – С семьей реализуем проект #ПомогиСоседу. Оказываем помощь тем, кто в силу возраста, находится в зоне риска. Доставляем им продукты питания и лекарства. Для этого дела даже день рождения супруги не стало помехой.
Фото: Олег Гарин во время режима самоизоляции ведет волонтерскую деятельность
Закрытие кафе и ресторанов лично на Олеге Гарине сильно не отразилось, говорит – привык готовить дома. Но за субъекты малого и среднего бизнеса переживает. Сам был предпринимателем и не понаслышке знает как это важно суметь удержать свой бизнес на плаву во время кризиса.
– С парикмахерской, как вы понимаете, у меня тоже никаких проблем нет, – шутит он. – Спортом приходится заниматься дома. Хоть я и люблю командные виды спорта, но встретится с друзьями на игровом поле пока нет возможности. Поэтому тренируюсь один и жду открытия спортивного сезона после режима самоизоляции, – делится Олег Гарин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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