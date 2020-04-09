Глава Удмуртии: «Есть заразившийся коронавирусом из первой городской больницы»

9 Апр 2020 2020-04-09T20:04:58+03:00

Об этом он сообщил в прямом эфире в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсетях ответил на вопросы ижевчан о том, что сейчас происходит с городской клинической больницей №1 в Ижевске. Он подчеркнул, что один из заразившихся коронавирусом оттуда.

- Был вопрос: что в первой городской больнице? А мы и не скрываем. Да, есть заразившийся именно оттуда. Это и больной, который поступил с внебольничной пневмонией. И такие риски есть сейчас и по остальным больницам, - пояснил глава республики.

По его словам, те, у кого диагноз «внебольничная пневмония» находятся на особом контроле.

Однако, по неподтвержденным слухам и сообщениям от ижевчан, есть информация, что городская клиническая больница №1 закрыта до 22 апреля на карантин и там проводится соответствующая обработка.

Отметим, на момент публикации новости, официальных комментариев получено не было.

Читайте также:

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей

Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры

ИСТОЧНИК KP.RU