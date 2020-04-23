Как ижевчанам сэкономить на «коммуналке» во время самоизоляции?

Во время нерабочего месяца ижевчане стали больше сидеть дома, а многие работают на удаленке. Эксперты предполагают, что из-за этого расходы на «коммуналку» вырастут: за электричество семья из трех человек заплатит на 10-15% больше, а за воду – на 5 – 10%. Разбираемся, как в это непростое время сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ).

НЕ ПЛАТИТЬ ПЕНИ

В России из-за ситуации с коронавирусом временно разрешили не платить пени. Отключать коммунальные услуги за неуплату не будут. Но стоит учитывать, что когда все закончится, платить все равно придется. Поэтому отказываться от уплаты услуг не стоит: иначе долги начнут расти. К тому же от своевременности оплаты зависит и качество услуг ЖКХ.

- Для многих это тоже экономия, потому что часто размеры штрафов и пеней бывают немаленькими, - комментирует юрист Денис Костин.

СЭКОНОМЬТЕ НА КВАРТИРЕ

По словам Дениса Костина, сэкономить можно, если вы самоизолировались на даче. Этот способ подойдет для собственников, у которых нет счетчиков.

- В случае, когда расчет оплаты коммунальных услуг происходит исходя из нормативов, а на период самоизоляции люди переехали на дачу, целесообразно подать заявление в управляющую компанию, снизив тем самым размер оплаты услуг ЖКХ, - поясняет эксперт.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И РЕЖИМ СТИРКИ

Татьяна Коновальцева, Начальник отдела проектирования и технической поддержки ROCKWOOL Russia* советует установить датчики движения в туалете и коридоре.

- Они автоматически включают/выключают свет в зависимости от нахождения человека в зоне их работы. Энергосберегающие лампы работают как минимум год, за это время полностью себя окупают и существенно экономят средства на оплату счетов за электроэнергию, - говорит специалист.

По данным интернет-магазинов, такие датчики стоят от 400 до 2000 рублей. Установить его можно самостоятельно или с помощью электрика.

Пени не будут взыскивать до 1 января 2021Фото: Архив «КП» в Ижевске

Также Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской юридической службы, дает следующие рекомендации:

- Душ «дешевле», чем ванная;

- Проверяйте квитанции: правильная ли площадь помещения указана в услугах, которые считаются по ней?

- Установите счетчики, если еще не сделали этого;

- Отключите воду в стояках, если вы самоизолируетесь на даче;

- Чаще освобождайте от мусора контейнер пылесоса, чтобы не тратить больше электроэнергии;

- Подбирайте оптимальную программу на стиральной машине. Необязательно использовать воду в 60 градусов, если можно использовать 30. Это значительно сэкономит воду и энергию;

- Используйте посуду с подходящим под размер конфорки размером;

- Кипятите в чайнике столько воды, сколько нужно в данный момент;

- Используйте бытовые приборы класса А;

- По возможности переставьте холодильник в затененное, прохладное место;

*РОКВУЛ Раша

КСТАТИ!

Для инвалидов положены льготы на оплату услуг ЖКХ. Также на оплату услуг можно получить субсидию, если среднедушевой доход семьи меньше двукратного прожиточного минимума.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На одном из участков автодороги в Удмуртии начались ремонтные работы.

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