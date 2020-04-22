2020-04-22T17:10:48+03:00
Общество

На автодороге Алнаши - Грахово в Удмуртии начались ремонтные работы

Дорожники отремонтируют участок протяженностью 4,96 км
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии на автодороге Алнаши - Грахово начался ремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Будет отремонтирован участок общей протяженностью 4,96 км в сторону села Грахово. 27 апреля начнется демонтаж дорожного покрытия, прослужившего почти 30 лет. Новое дорожное покрытие из асфальтобетона будет уложено в два слоя. Также планируется провести укрепление обочин. На указанном участке будут благоустроены остановочные площадки и установлен павильон на остановке «Верхний Утчан», - говорится в сообщении.

Всего на трассе Алнаши - Грахово запланирован ремонт двух участков дороги общей протяженностью 10,09 км. 3 мая планируется начать ремонт второго участка. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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