2020-04-27T15:55:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии: «За два дня в республике количество зараженных коронавирусом увеличилось до 212 человек»

Еще один пациент скончался
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на 27 апреля зафиксировано еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Так, пять случаев заражения вирусом подтвердилось 26 апреля (подробнее). Еще пять – 27 апреля. Ранее, по информации оперативного штаба в Удмуртии был зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. По данным главы региона 27 апреля эта цифра увеличилась до 6 человек. Есть и хорошие новости – еще одного человека выписали, так общее число выздоровевших составило 20 человек.

По всем заболевшим проведен комплекс необходимых противоэпидемических мер – определен круг контактных лиц и выданы предписания.

Распространение заболевания по районам Удмуртии: Ижевск — 140 (из них ГКБ №1 — 76), Глазов — 3, Можга — 2, Сарапул — 2, Воткинск — 1, Алнашский район — 21, Граховский район — 10, Завьяловский район — 3, Глазовский район — 7, Малопургинский район — 4, Дебесский район — 1, Юкаменский район — 2, Увинский район — 4, Кизнерский район — 3, Каракулинский район — 1, Камбарский район — 2, Киясовский район — 1, Сарапульский район — 1, Можгинский район — 1, Игринский район — 2, Ярcкий район — 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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