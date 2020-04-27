Еще один человек скончался от коронавируса в Удмуртии

27 Апр 2020 2020-04-27T13:14:42+03:00

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В Удмуртии от коронавируса скончался еще один пациент. Данные приведены в федеральной сводке на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом, в том числе в Удмуртии. За весь период в республике зафиксировано пять летальных случаев. Еще 19 человек выздоровели и их выписали.

На 27 апреля в Удмуртии зафиксировано 207 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU