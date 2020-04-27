2020-04-27T07:39:33+03:00
Общество

Еще 5 новых случаев заболевших коронавирусом выявлено в Удмуртии

Общее количество выросло до 207 человек
Инга Коган
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pixabay.compixabay.com
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Еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии. Все заболевшие – из Ижевска, заражение произошло через контакт с уже заболевшим. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

- По каждому случаю управлением Роспотребнадзора проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц. По данным на 26 апреля в общей сложности подтверждено 207 зараженных, 4 человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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