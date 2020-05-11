2020-05-11T14:03:08+03:00
Общество

Дожди и небольшое похолодание: какая погода ждет ижевчан на этой неделе?

Подготовили традиционный прогноз на неделю
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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Погода на этой неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. В город придет похолодание, будут идти дожди. Подробнее - в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

12 мая, в Ижевске ожидается облачная погода, дождь. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Ночью до +11, облачно, дождь. Ветер юго-западный, 2 м/с.

В среду, 13 мая, в городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем до +22, ветер южный, 5 м/с. Ночью до +10, дождь, ветер западный, 3 м/c.

К четвергу днем похолодает до +15, облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 4 м/с. Ночью до +5 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3 м/с.

15 мая ожидается до +16, облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3 м/c. Ночью до +6, небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 2 м/с.

По предварительным данным, выходные будут также дождливыми и прохладными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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