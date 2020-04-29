Откровения ижевского курьера, работающего во время самоизоляции: «В посылках находим «запрещенку»

В период пандемии купить большинство товаров стало возможным только оформив доставку. А это значит, что курьеры сейчас наряду с врачами находятся на «передовой». В рамках проекта «Закулисье» «Комсомолка» собрала 5 интересных факта о работе людей этой профессии. Помог нам в этом курьер Кирилл Непомящий.

ФАКТ 1. ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА РАБОТАЮТ В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ

Кирилл работает курьером в одной из крупных фирм города уже 5 лет. Доставляет все: от документов до бытовой техники. Признается, что из-за коронавируса работать приходится больше: число заказов на доставку выросло раз в 10! Да и направление заказов поменялось: теперь чаще всего возить приходится не документы, а детское питание, подгузники, товары первой необходимости.

Курьера могут оштрафовать за опоздание на работу, за невнесение вовремя информации о доставке, за нарушение сроков, за вручение заказа не тому лицу

– Я работаю на личном автомобиле, где ездит и моя семья, поэтому обязательно там все дезинфицирую, вплоть до руля. Сам работаю в маске, перчатках, их нам выдают. Антисептики тоже выдают, – рассказывает Кирилл. – В целом, конечно, страшно. Мы не меньше продавцов в магазине, например, каждый день рискуем своим здоровьем

По словам курьера, в целях безопасности клиентам предлагают пользоваться бесконтактной доставкой, но такой услугой пользуется меньшинство.

ФАКТ 2. ЗА ДЕНЬ КУРЬЕР МОЖЕТ ОБЪЕХАТЬ 40 АДРЕСОВ

За рулем Кирилл находится практически весь день: с 9:00 до 18:00.

– В день у меня бывает по 30-40 адресов, которые нужно объехать. Все курьеры в нашей компании разделены на районы – я обслуживаю центр. Это значит, что я знаю всех своих клиентов, помню, у кого во сколько обед, и как правильнее подъехать к тому или иному зданию, – говорит Кирилл. – Многим кажется, что ничего сложного в профессии нет. Ну, катаешься себе целыми днями в машине. Но, на самом деле, после рабочего дня ты просто валишься с ног от усталости. Затекает шея, болят руки, ноги, так как посылки могут весить до 200 кг!

Кирилл говорит, что наиболее вежливые клиенты – директора крупных компаний, бизнесмены. А вот представители среднего бизнеса нередко «гнут пальцы»

ФАКТ 3. В ПОСЫЛКАХ ПОПАДАЕТСЯ «ЗАПРЕЩЕНКА»

В своей работе курьерам приходится сталкиваться даже с ФСБ.

– Сразу предупрежу, что всех подробностей рассказать, по понятным причинам, не могу. Надо понимать, что в обязанности курьера, помимо доставки и заполнения документов, входит и проверка посылок: мы открываем их, проверяем содержимое, чтобы товар совпадал с тем, что написано в накладных. Несколько раз мы так «натыкались» на запрещенные вещества, – рассказывает Кирилл. – Сообщали о находке руководству, те вызывали сотрудников ФСБ, которые все фиксировали, брали у нас данные о поставщиках и получателях. А потом устраивали настоящие облавы…

ФАКТ 4. КУРЬЕРОВ «КРОЮТ» МАТОМ И ВСТРЕЧАЮТ В НЕПОТРЕБНОМ ВИДЕ

Кирилл отмечает, что главное качество, которым должен обладать курьер – стрессоустойчивость. Иначе надолго человек на этой работе не задержится.

Фото: личный архив героя материала

– Мы постоянно сталкиваемся с недовольством клиентов. Чаще всего это бывает из-за доставки. Есть определенная градация: сверхсрочная и обычная. Клиенты этой разницы не понимают, – говорит Кирилл. – Они считают, что если заплатили деньги, то курьер первым же делом повезет их заказ. В итоге нервничают. По большей части «пальцы гнут» люди среднего бизнеса. Директора крупных бизнесов, банков, заводов – ведут себя гораздо скромнее и спокойнее. Еще интереснее бывает внешний вид, в котором встречают. Однажды я принес заказ очень подвыпившему дедушке, который еще попытался отправить меня за бутылкой …водки!

ФАКТ 5. САМАЯ ЖАРКАЯ ПОРА - КОНЕЦ ГОДА

В работе курьера есть сезонность. По словам Кирилла, самое трудно время - с конца ноября и до Нового года. Это время отчетности, отправки подарков клиентам, заказа подарков на праздники. Люди готовы платить любые деньги, только бы их товар или документы успели доставить в срок.

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