Пруд-дублер и пуговицы из ракушек: 6 интересных фактов об ижевском пруде

«Комсомолка» возобновляет историческую рубрику «Ижевск архивный». Мы будем рассказывать вам интересные факты о различных местах и зданиях нашего города. Первый на очереди – городской пруд.

СЛИТЬ ПРУД?

27 июня 1774 года войска Емельяна Пугачева заняли Ижевский завод. Здесь Пугачев пробыл два дня, принимая жалобы рабочих и приписных крестьян. При этом заводское начальство было казнено, а плотина и завод – частично разрушены. 29 июня Пугачев со своим войском выступил в сторону Казани. По мнению историка Евгения Шумилова, если бы налет пугачевских войск на Ижевский завод продолжался еще несколько дней, то плотина была бы полностью разрушена, а пруд спущен.

1930-е годы. Водная станция с лодочными причалами в Ижевске Фото: Из коллекции краеведа, доцента, ИжГТУ Селивановского Сергея

ВОДИЛИСЬ ОСЕТР И СТЕРЛЯДЬ

До середины 50-х годов прошлого века в Ижевске был небольшой рыбозавод. Общий улов достигал таких масштабов, что 24 января 1909 года волостной сход Ижевско-Нагорной области решил запретить обывателям ловлю рыбы неводами навсегда, a сетями – во время метания рыбой икры.

Тогда же встал вопрос о разведении рыбы в пруду. Историк Евгений Шумилов пишет, что одним из первых энтузиастов этого был купец первой гильдии Иван Бодалев. В 1905 году он начал разводить в пруду стерлядь, осетра, голавля, сазана и судака. Обывателям было запрещено вылавливать эту рыбу в течение следующих 10 лет.

Пристань на Ижевском пруду, 1933 год Фото: vk.com/antey18

ПРУД-ДУБЛЕР

По словам историка Шумилова, в XIX веке был подготовлен проект создания на расстоянии 25-30 км севернее Ижевского пруда небольшого резервного водохранилища. Оно было необходимо для нужд оружейного завода. Уже даже было найдено место, заготовлен лес для плотины, но арендаторы завода в итоге так и не рискнули осуществить этот проект. Скорее всего, в силу его дороговизны.

Однако отметим, что второй пруд в Ижевске все-таки был, но использовался совершенно в других целях. В 1811 году главный оружейный мастер завода Фридрих Поппе запрудил речку Подборенку в районе современной улицы Кирова. Там стояла мукомольная мельница, которую и приводила в движение вода Подборенки.

Фото с колокольни Собора А. Невского, 2001-2002 годы Фото: Фотоальбом «Ижевск на рубеже веков»

ПУГОВИЦЫ ИЗ РАКУШЕК

Предприимчивые ижевчане пытались извлечь пользу из всего, что мог принести городу пруд. Так, например, в 1930-х со дна пруда доставали ракушки, из которых делали пуговицы. Мини-мастерская по изготовлению пуговиц работала в одном из зданий бывшей частной оружейной фабрики Евдокимова. Переулки Широкий и Узенький вплоть до 1950-х были засыпаны отходами этого производства – створками ракушек с отверстиями.

ЗАРУБИЛИ ТОПОРОМ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

В апреле 1909 года в Ижевске произошло «громкое убийство». Рабочий Дмитрий Русов убил топором шедшего по плотине помощника начальника оружейного завода генерал-майора Васильева. После этого убийца пытался утопиться в пруду, но потоком воды его вынесло в Иж. Оттуда его вытащили без сознания, с переломанными костями.

Старая набережная, фото 2001-2002 годы Фото: Фотоальбом «Ижевск на рубеже веков»

ЗАТОНУЛ ПАРАХОД «ИЖ»

На дне пруда в районе пристани лежит затонувший пароход «Иж». На воду он был спущен в 1902 году, а затонул в 1956-м, когда его переоборудовали под хранилище нефти. Нефть закачали, но швы корпуса не выдержали и разошлись.

ИЖЕВСКИЙ ПРУД В ЦИФРАХ:

12 м – наибольшая глубина

Для сравнения – это высота четырехэтажного дома

3,5 м – средняя глубина

Для сравнения – фонарный столб 9 метров (стандартный)

12,5 км – длина

Для сравнения – длина улицы Пушкинской 5, 66 км

2,5 км – максимальная ширина

Для сравнения – это одна взлетно-посадочная полоса ижевского аэропорта

24 км2 – площадь пруда

Для сравнения – это 2 000 футбольных полей

73,3 млн м3 – объем пруда

Для сравнения – это 30,5 тысячи стандартных плавательных бассейнов для Олимпийских игр

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