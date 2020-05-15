Первую дорогу, отремонтированную по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдали в Ижевске

В Ижевске сдан первый дорожный объект, который отремонтировали в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершили на участке улицы Пушкинская – от улицы Холмогорова до улицы 10 лет Октября. Проверить качество выполненных работ сегодня, 15 мая, выехал глава города, подрядчик и общественники.

В этом году при ремонте дорог приводят в порядок и тротуары. Всего будет отремонтировано 20 участков Фото: пресс-служба администрации города

Как отметил Олег Бекмеметьев, работы здесь начались 1 мая и за две недели дорожники успели провести огромную работу.

– Помимо ремонта дорожного полотна, замены бортовых камней, подрядчиком выполнены необходимые работы по поднятию смотровых колодцев и решеток ливневой канализации (21 штука). Сделано это было для того, чтобы на дороге не образовывалось провалов и ям, на которых потом скапливается вода. Первые дожди покажут, насколько качественно здесь все выполнено, – отметил глава города. – Отрадно, что подрядчик ко всему подошел ответственно. Например, тротуарной плиткой была выложена остановка (по ходу в центр – Прим.ред.). Раньше на этом месте во время дождей образовывалась лужа. Надеюсь, теперь ожидать транспорт на этой остановке горожанам будет намного комфортнее. В ближайшие две недели на отремонтированном участке появится разметка.

Протяженность отремонтированного объекта – 0,43 км. Площадь проведенных работ – 7 583 м2. Работы было выделено 8 010 616 рублей Фото: пресс-служба администрации города

Отметим, в настоящее время в Ижевске идет ремонт еще на 8 участках: ул. Халтурина, Сельская, Спортивная, Парашютная, пер. Раздельный и Профсоюзный, Шабердинский тракт и дорога Ижевск-Оранжерейный комплекс.

Приводят в порядок и республиканские трассы. Работы там тоже начались 1 мая.

– Мы уже третий год продолжаем реализовывать этот нацпроект («БКАД». – Прим. ред.). В этом году по республике мы ремонтируем более 80 км дорог и более 30 км по Ижевску. До 1 сентября мы планируем завершить работы по асфальтированию всех участков, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. – Кроме этого, в этом году в рамках нацпроекта мы устанавливаем 5 светофорных объектов (4 в Ижевске и один на республиканской дороге), также на 4 участках трасс появится освещение.

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