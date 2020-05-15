2020-05-15T12:14:43+03:00
Общество

Жизнь многодетной семьи из Удмуртии показали по Первому каналу

В семье Соловьевых 10 детей
Дарья ПОРСЕВА
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Многодетную семью из Удмуртии показали в программе «Доброе утро!» на Первом канале (6+). Сюжет был посвящен нелегкой жизни многодетных семей.

- Соловьевы из Удмуртии воспитывают 10 детей. И каждый помогает родителям по хозяйству. У них небольшая ферма и свой огород. Как только есть свободная минутка, родители просят детей прийти на помощь, - рассказали в сюжете.

Глава семейства рассказала, что к каждому ребенку всегда находит подход.

- Кому-то можно сказать и он сразу пойдет и сделает, а кому-то обязательно нужно повторять несколько раз, но ничего мы справляемся, - сказала мама 10 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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