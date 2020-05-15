Жизнь многодетной семьи из Удмуртии показали по Первому каналу
Многодетную семью из Удмуртии показали в программе «Доброе утро!» на Первом канале (6+). Сюжет был посвящен нелегкой жизни многодетных семей.
- Соловьевы из Удмуртии воспитывают 10 детей. И каждый помогает родителям по хозяйству. У них небольшая ферма и свой огород. Как только есть свободная минутка, родители просят детей прийти на помощь, - рассказали в сюжете.
Глава семейства рассказала, что к каждому ребенку всегда находит подход.
- Кому-то можно сказать и он сразу пойдет и сделает, а кому-то обязательно нужно повторять несколько раз, но ничего мы справляемся, - сказала мама 10 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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