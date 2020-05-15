Откровения дальнобойщика из Ижевска: «10 минут моего отдыха могут спасти несколько жизней»

Бесконечные пейзажи, дороги, незнакомые города… Выбирая профессию дальнобойщика, многие мечтают о романтике и путешествиях, но совсем забывают о сложностях этой работы. Тем временем, порой эта работа может быть по-настоящему опасной. О встречах с бандитами, о «любви на большой дороге» и о многом другом «Комсомолка» пообщалась с водителем большегруза.

«ПОНЯТИЯ «РАБОЧИЙ ДЕНЬ» ДЛЯ НАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Дмитрий Сысоев за рулем уже 13 лет. Заниматься автомобилями мужчина любил с детства. И не удивительно – папа и еще один брат Дмитрия тоже работают водителями. Так что выбор профессии был предрешен.

– Работаю я в частной компании, развожу все: от кошачьего корма до лекарств. Езжу, в основном, в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут и другие города, – рассказывает Дмитрий. – Понятия «рабочий день» у нас нет. Как только появляется заказ, мы отправляемся в рейс: неважно день или ночь на дворе.

Фото: личный архив героя

За месяц Дмитрий совершает порядка 6 поездок в несколько тысяч километров. Чтобы груз был доставлен вовремя, а главное в целости и сохранности, водителям нужно соблюдать режим труда и отдыха.

– Максимум, который мы можем двигаться в день – 9 часов, но делать это без перерывов нельзя. Можно ехать по 4,5 часа и отдыхать между ними 45 минут, а потом уходить на так называемый суточный отстой (13 часов). Можно эти 9 часов иначе: три часа едешь, полчаса отдыхаешь, потом снова 3 часа за рулем и т.д., – рассказывает Дмитрий. – Два раза в неделю можно брать дополнительный, десятый, час. Скажу честно: я стараюсь соблюдать график, но иногда им пренебрегал. Бывает, что сломался, потратил время на ремонт, а у тебя сроки доставки «горят». Ну как тут быть? С другой стороны, я понимаю свою ответственность за жизнь других. В случае ДТП я могу отделаться царапинами, а в «легковушке» могут погибнуть люди. Сам за рулем я не засыпал, но предпосылки к этому были. Если мне такие «звоночки» поступают, то я останавливаюсь, выхожу на улицу, дышу воздухом, чай пью и еду дальше. 10 минут моего отдыха могут спасти несколько жизней.

В приметы и суеверия Дмитрий не верит. Единственное, что он соблюдает – это просьбу мамы никогда не возвращаться домой, если уже вышел. Кроме этого, каждое утро мужчина звонит маме, которая спустя столько лет все равно переживает за сына Фото: личный арх

«НЕ УВЕРЕН В СВОИХ ТОРМОЗАХ НА 100%»

Практически полжизни дальнобойщик проводит за рулем, поэтому количество аварий, которые видят водители большегрузов – не сосчитать. Не раз Дмитрий сам попадал в ДТП, а однажды у его машины отказали тормоза.

– Они перегрелись и перестали просто реагировать. В тот момент на моей полосе вдалеке шел ремонт и были рабочие. Я просто чудом успел заметить поломку раньше, чем произошла трагедия. В рацию я сразу крикнул, что иду на Ижевск, отказали тормоза, предупредите рабочих и освободите «встречку»! Благодаря другим водителям на месте ремонта я зацепил только конусы! – вспоминает Дмитрий.

В машине Дмитрий ездит без обуви. Говорит, что так ему удобнее, да и грязи в кабине меньше Фото: личный архив героя

Кстати практика показывает, что все уверены в тормозах большегрузов больше, чем сами водители этих машин.

– Водители «легковушек», когда «бросаются» мне под колеса не понимают, что я не могу с весом в 40 тонн (20 груз и 20 сама машина) просто так взять и остановиться. Это за гранью фантастики! – говорит Дмитрий.

В кабине два спальных места. Дмитрий спит обычно наверху, так как там теплее. А под нижней «кроватью» мужчина хранит продукты Фото: личный архив героя

«ОДНАЖДЫ ПОЛУЧИЛ НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ»

Однако самое опасное в профессии дальнобойщика далеко не ДТП, а бандиты. Одними из самых опасных городов являются Челябинск и Магнитогорск.

– В 2012 году я вез молоко из Сарапула в Челябинск. Выгрузка у меня была назначена на ночь, а я приехал в 8 вечера. Зарегистрировался и решил поспать. Разбудил меня стук в дверь, я открыл шторку и увидел паренька в форме охранника. Я сначала подумал, что проспал выгрузку, снял блокировку с двери и началась драка, – рассказывает Дмитрий. – Оказалось, что у них тут такой пропускной режим: если груженый – нужно заплатить 6 000 рублей, пустой – 3 000 рублей.

Ничего лишнего у Дмитрия в машине нет. В отличие от многих других дальнобойщиков, различные «висюльки» и игрушки он не любит Фото: личный архив героя

Чтобы сберечь товар Дмитрий согласился заплатить: вместе с бандитами съездил в банкомат и снял с карточки нужную сумму.

– После их отъезда я снял футболку и обнаружил ножевое ранение 3 см глубиной. Видимо, когда дрались в кабине, я даже от шока этого не почувствовал… Обо всем я, конечно, рассказал руководству, ущерб мне возместили, – отмечает герой.

«КАЖДЫЙ РАЗ ЗАНОВО ЗНАКОМЛЮСЬ С СЫНОМ»

Дмитрий признается – бросить эту работу он хотел много раз.

– Во-первых, страдает здоровье. Во-вторых, я практически живу в машине. У меня бешеный ритм: приехал, помылся, переоделся и снова рейс. В-третьих, с такой работой семейная жизнь у меня не сложилась, к сожалению. Не каждая женщина сможет жить с мужчиной, которого постоянно нет дома, согласитесь? – говорит Дмитрий. – А самое главное, из-за своей работы я не видел, как пополз мой сын, как сделал первый шаг, не слышал его первого слова! С женой мы в разводе, сын живет с мамой, поэтому вижу я его не так часто. И каждую встречу мы знакомимся с ним как в первый раз!

Когда у Дмитрия есть свободное время, он старается себя радовать чем-то вкусненьким: печет блины или делает драники! Фото: личный архив героя

Однако несмотря на все трудности, Дмитрий слишком любит свое дело, чтобы навсегда уйти из профессии.

– Моя работа – это мое все. Наверное, многие, кто кричат, что хотят уйти – обманывают себя. Я уже объездил пол России и просто влюбился! Удмуртия, Алтай, Байкал, Иркутская область, Башкирия, Пермский край… Какие там виды! Отказаться от этого удовольствия уже сложно, потому что дальнобойщик – это не профессия, а образ жизни. А его, как говорится, поменять ой как не просто…, – подытоживает Дмитрий.

Летом Дмитрий иногда берет с собой в поездки и сына Фото: личный архив героя

Дальнобойщик из Ижевска о своей профессии.

БЛИЦ

Может ли дальнобойщик сам выбирать маршрут?

По идее, нет. Но бывает, что нужно повидать родственников срочно или что-то забрать в другом городе. Тогда договариваешься с начальством, что, если появится заказ в нужную мне сторону, чтобы ехал в том направлении я. Обычно идут на встречу. Кстати таким способом я уже два раза на рабочем автомобиле съездил с ребенком в отпуск. При желании и договоренности с начальством, можно совместить приятное с полезным, так скажем.

Существует стереотип, что дальнобойщики часто прибегают к услугам женщин легкого поведения. Так ли это?

Не скажу, что часто, но бывает. Я такими услугами не пользуюсь, но есть водители, которые не прочь с такими девушками отдохнуть. Подобными девушками славится республика Татарстан, Самарская и Воронежская области, Санкт-Петербург.

Правда ли, что все дальнобойщики любят шансон?

Не сказал бы. Большинство слушает, но я предпочитаю вообще ехать без музыки. Вместо нее включаю аудиокниги.

Кто оплачивает штрафы?

штрафы за рушение правил ПДД водители большегрузов оплачивают сами. Например, Дмитрий за прошлый год заплатил за них около 29 000 рублей!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

На каком автомобиле ездит Дмитрий:

Mercedes-Benz Actros

• Год выпуска 2017

• Двигатель - 12.0 л / 410 л.с. / Дизель

• Коробка - автоматическая

• Тип кабины- 2-х местная

НА ЗАМЕТКУ!

Список любимых кафе, где всегда останавливается Дмитрий:

• «Никольское», Чувашская республика;

• «Русский дом», Нижегородская область;

• «Казачья застава» (особенно нравится банный комплекс), Пермский край;

• «Гавань», Пермский край;

• Автозаправочный комплекс «Ирбис», республика Татарстан.

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