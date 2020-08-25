Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 августа: новая жертва вируса и 24 человека в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

На утро 25 августа в Удмуртии зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончался еще один человек с подтвержденным анализом на «ковид». При этом 48 человек были выписаны из больниц. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (пос. Игра, с. Зура), 3 жителей Каракулинского района (с. Арзамасцево, с. Каракулино), 2 жителей Воткинска, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Киясовском (д. Карамас-Пельга), Балезинском (с. Карсовай), Завьяловском (д. Крестовоздвиженское), Сарапульском (с. Сигаево), Шарканском (с. Шаркан) районах.

Полную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

По информации оперштаба на данный момент 328 человек находится в удовлетворительном состоянии, 135 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 040 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 2 496 человек выздоровели, 57 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

На 25 августа 2020 в России зафиксировано 966 189 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 4 696 человек.

Общее число смертей от вируса в России составляет 16 568 человек, сегодня зафиксировано 120 случаев смерти.

Подтвержденных случаев выздоровевших на сегодня в стране: 779 747 человек.