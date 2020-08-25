Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 августа: еще один летальный случай и 27 новых зараженных

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 25 августа зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 48 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Каракулинского района, 2 жителей Воткинска, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Киясовском, Балезинском, Завьяловском, Сарапульском, Шарканском районах, - говорится в сообщении.

Также за сутки скончался еще один человек – мужчине был 91 год. По данным оперштаба на данный момент 328 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 135 - средней степени тяжести, 24 - в тяжелом состоянии.

Всего на 25 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 040 подтвержденных случаев коронавируса, 2 496 человек выздоровели, 57 летальных случаев.

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