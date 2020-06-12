2020-06-12T14:15:30+03:00
Общество

Окно в прошлое: Ко Дню города вспоминаем, каким был Ижевск раньше

«Комсомолка» решила вспомнить, как выглядели знакомые всем улицы
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Егор АвдеевФото: Егор Авдеев
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12 июня Ижевск празднует День города. В честь его 260-летия «Комсомолка» решила вспомнить,как выглядели раньше всем знакомые и любимые улицы и районы и собрала несколько архивных фото.

1930-е годы. Набережная Ижевского пруда и водная станция «Зенит», на которой горожане могли заниматься спортом – плавать, кататься на лодках, прыгать с вышки. Одна из немногих сохранившихся фотографий станции – в 1950-х здесь случился пожар, и ее снесли.

1930-е годы. Набережная Ижевского пруда и водная станция «Зенит», на которой горожане могли заниматься спортом – плавать, кататься на лодках, прыгать с вышки. Одна из немногих сохранившихся фотографий станции – в 1950-х здесь случился пожар, и ее снесли.

Перекресток улиц Советской и Горького в Ижевске

Перекресток улиц Советской и Горького в Ижевске

Открытие монумента «Навеки с Россией» состоялось в 1972 году. Кстати, возведение монумента обошлось в 347,8 тысячи советских рублей

Открытие монумента «Навеки с Россией» состоялось в 1972 году. Кстати, возведение монумента обошлось в 347,8 тысячи советских рублей

Так улица Пушкинская выглядела в 1950 году, до застройки «сталинками», которые изменили ее до неузнаваемости.

Так улица Пушкинская выглядела в 1950 году, до застройки «сталинками», которые изменили ее до неузнаваемости.

Вид на плотину и заводской корпус. Начало 20 века. Кстати, в 50-х годах 20го века зимой на пруду открывался каток

Вид на плотину и заводской корпус. Начало 20 века. Кстати, в 50-х годах 20го века зимой на пруду открывался каток

Берег Ижевского пруда в районе парка Культуры и Отдыха им. С.М. Кирова, 1951 год

Берег Ижевского пруда в районе парка Культуры и Отдыха им. С.М. Кирова, 1951 год

А так в 50е выглядел перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Двухэтажный каменный особняк слева – дом купца Ивана Бодалева. За полуразрушенным деревянным домом виднеется здание, построенное еще перед Великой Отечественной войной. Сейчас в нем находится ба

А так в 50е выглядел перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Двухэтажный каменный особняк слева – дом купца Ивана Бодалева. За полуразрушенным деревянным домом виднеется здание, построенное еще перед Великой Отечественной войной. Сейчас в нем находится ба

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Несколько фактов о жизни родного города

• Ижевск могли построить на Каме. Так, изначально для строительства железоделательного завода рассматривались два места - берег реки Иж или один из притоков Камы в Пермском крае. Всего в Ижевске - около 800 улиц, переулков, проездов и бульваров. Из них больше 134 названы в честь конкретных людей - революционеров, исторических персонажей и т. д.

• При этом 35 улиц носят имена людей, так или иначе связанных с Ижевском или Удмуртией. Из них 12 - местные революционеры. Следом идут военные: в нашем городе десять улиц, названных их именами. Далее идут деятели искусства (шесть), оружейники и промышленники (пять), врачи и строитель (по одной улице).

• В 1764 году в Ижевске было всего две улицы: одна шла по плотине пруда, вторая - перпендикулярно ей вдоль высокого берега реки Иж. Сейчас это проезд Дерябина и улицы Свердлова и Милиционная.

• Два века назад улицы в Ижевске прокладывались с севера на юг, а переулки - с запада на восток. Улицы получали порядковые номера, за исключением самых крупных вроде Базарной (сейчас - М. Горького) или Куренной (Красная).

• Больше всего названий сменила улица Советская. В разное время это был Кирхнеров проулок, проулок Пророко-Ильинской церкви, Александро-Невский проспект, Троицкая и Аристократическая улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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