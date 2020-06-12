День города в Ижевске-2020: открытая студия радио «Адам», онлайн велопробег и акция «Триколор единства»

Доброе утро, Ижевск! Всех с Днем города! Сегодня «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию самых масштабных мероприятий. Напомним, празднование Дня города началось еще 10 июня - жители отмечали День двора, а 11 июня прошел всем полюбившийся праздник - День района.Подробнее о том, какие мероприятия и в каком формате пройдут 12 июня - читайте здесь.

Напомним, что в День города в Ижевске на время автопробега ограничат движение.

А теперь вернемся к сегодняшнему дню!

8:45. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поздравил горожан с Днем России и Днем города. Градноначальник записал видеообращение.

Фото: Сергей Грачев

9:30 К поздравлениям также присоединился глава Удмуртии Александр Бречалов

- Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю вас с Днем России. Для нас это один из самых главных праздников в году. Он - символ нашей великой истории, древних традиций, богатейшего культурного наследия, гордости за Родину. Еще одна важнейшая для каждого жителя Удмуртии дата этого года - 100-летие государственности Удмуртской Республики. 100 лет - это колоссальный путь с точки зрения человеческой жизни и значительная веха в истории. Этап, который стал для Удмуртии отправной точкой интенсивного всестороннего развития, - отметил Бречалов. - В День России мы традиционно празднуем и день рождения столицы Удмуртии - Ижевска. Юбилейный праздник пройдет в уникальном формате: массовые мероприятия мы заменили на теплые, душевные проекты, создающие буквально домашнюю атмосферу в каждом дворе. Единение в наших сердцах и общее хорошее настроение, уверен, придутся по душе всем горожанам. Я от души желаю каждому из вас мира, крепкого здоровья, благополучия и добра! Пусть в ваших семьях царит счастье и удача.

Фото: Сергей Грачев

10:00 Открытая студия радио «Адам» (12+) начала свою работу. Вещание из самого сердца города - с Центральной площади! Горожан ждет 10-часовой радио-марафон. Начинают его Оля Прохорова и Денис Погодин. А говорят сегодня в эфире о том, без чего (или кого) нельзя представить Ижевск!

ДЕНЬ РОССИИ, ДЕНЬ ГОРОДА НА РАДИО АДАМ .Powered by Restream https://restream.io/

Фото: vk.com/radio_adam

11:30 Глава Ижевска побывал в открытой студии радио «Адам» (12+), а сейчас решил пройтись по Центральной площади. Олег Бекмеметьев рассказывает, за что любит столицу Удмуртии и какие знаковые события пройдут в городе в 2020 году.

12:30. В Ижевске состоялся автопробег «Триколор единства». Машины белого, синего и красного цветов проехались по центральным улицам города единой колонной.

Фото: Дмитрий Селезнев

Прогулка с Олегом Бекмеметьевым по Ижевску 12 июня.День города мы решили начать с главой Ижевска на Центральной площади. И узнать у Олега Бекмеметьева: за что он любит столицу Удмуртии и какие знаковые события нас ждут в 2020 году. А также сегодня вы сможете выиграть крутой подарок от главы города в прямом эфире. Присоединяйтесь!

13:21 В «Козьем парке» заканчивают монтаж 5-метрового деревянного лося. Его привезли сюда рано утром по частям и вот уже несколько часов собирают и красят. Автор этого гиганта - художник Анатолий Степанов.

Фото: Екатерина Ардашева