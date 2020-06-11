2020-06-11T14:34:26+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в праздничные выходные?

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии в конце недели жара спадет и на смену ей придет похолодание, возможно дожди. «Комсомолка» традиционно рассказывает о погоде на выходные.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 12 июня, в пятницу, днем температура составит +18…+20 градусов, дождь, ночью +9…+12 градусов, облачно с прояснениями. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах ветер порывистый.

13 июня, в субботу, днем ожидается +15…+16 градусов, облачно с прояснениями, ночью +6…+8 градусов.

14 июня, в воскресенье, днем +17…+19 градусов, ночью +7…+10 градусов, облачно с прояснениями.

На следующей неделе температура в среднем составит +22 градуса, со вторника до конца недели ожидаются дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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