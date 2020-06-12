2020-06-12T17:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 12 июня 2020 года: 35 выздоровевших против 20 новых случаев заражения

Рассказываем, что произошло за день
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на утро 12 июня выявлено 20 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Можги и жителей Сарапульского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю в Глазове и Граховском, Игринском, Можгинском районах и Сарапуле. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет.

На данный момент в больнице 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 92 средней степени тяжести и 419 в удовлетворительном состоянии. 35 человек окончательно справились с болезнью!

Что еще произошло:

- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 91862 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2329 проб на коронавирусную инфекцию.

- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир". Об этом сообщается в пресс-релизе фонда. Первыми препарат получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

-Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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