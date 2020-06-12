Итоги 3 этапа туристического проекта «ДаУР!» подвели в Удмуртии
12 июня, в День России и День города Ижевска, подвели итоги республиканского туристического конкурса «ДаУР!». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- В 2020 году Удмуртия отмечает 100-летие государственности, в преддверии юбилейной даты стартовал уникальный туристический проект «ДаУР!» - мы предложили участникам со всей республики рассказать про Удмуртию - про ее уникальные заповедные места, музеи и тропы. За два месяца мы получили более 350 заявок со всей республики, которые стали основой интерактивной туристической карты Удмуртии. Я поздравляю победителей и участников! Заходите на сайт ДАУР.РФ и открывайте Удмуртию вместе с нами! - рассказал Александр Бречалов.
Отметим, что победители выбирались в нескольких номинациях. Работы оценивались по нескольким критериям: соответствие теме номинации, композиция, креативность мышления (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), содержательность работы (сюжет), техническая реализация (качество фото съемки), эстетичность работы, грамотность и эмоциональность, лаконичность и простота слога. По результатам обсуждений лучшими стали:
Номинация «Личная история» (интересная личная история, связанная с достопримечательностью)
1 место – Соловьёв Данил (Источник Во имя Святой Троицы»)
2 место – Кондратьева Екатерина ("Вуж Вуко" (Киносъёмочная площадка первого удмуртского фильма "Тень Алангасара")
3 место – Рябова Дарья (Удмуртский питомник западносибирских лаек)
Фото: Денис Вахрушев
Номинация «Оригинальное место» (нестандартное место, предложенное участником в качестве достопримечательности. Точка, предложенная участником, должна представлять природную/культурную/историческую/религиозную/национальную или иную ценность для Удмуртии)
1 место – Орлов Николай (Удмуртский Ботанический сад)
2 место – Муратдымова Александра (Музейно-кузнечный комплекс «Морок»)
3 место – Верняева Ольга (Географический центр Удмуртии)
Номинация «Лучшее описание объекта» (оценивалось только словесное описание объекта, грамотность и информативность, логичность, отсутствие клише и, конечно, творческий подход)
1 место – Платонова Наталья Анатольевна (Музей «Этапный пункт» в д. Бачкеево)
2 место – Трефилов Владимир (Чёрные глубины Дикого озера)
3 место – Куликова Полина (Екатерининские дубы)
Номинация «Пейзаж» (фото достопримечательности в природной среде)
1 место – Вахрушев Денис (Ершовская дубрава)
2 место – Булатова Юлия (Карамас-пельга)
3 место – Сойнов Николай (Болтачево).
Фото: Денис Вахрушев
Номинация «Лучшая серия фотографий» (история о достопримечательности через серию фотографий)
1 место – Ивонина Анна (вся серия постов)
2 место – Меньшиков Александр (вся серия постов)
3 место – Ложкин Андрей (вся серия постов)
Фото: Анна Ивонина
Кроме этого, жителями Удмуртии была выбрана работа, которая получила «Приз зрительских симпатий» (набравшая наибольшее количество «лайков» в группе проекта в соцсетях»). Победительницей стала Ипатова Елизавета. Ее фото центра родникового края «Тылыс» оценили более 660 человек.
Отметим, что победителей объявили 12 июня в рамках открытой студии радио «Адам» (12+), которая работает на Центральной площади города. Награждение участников и вручение призов пройдет после того, как в республике снимут все ограничения. Подробности на сайте даур.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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