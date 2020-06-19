Как поправки в Конституцию России могут повлиять на жителей Удмуртии?

С 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет голосование о поправках в Конституцию России. Всего предлагается внести поправки в 46 статей. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее важными для себя жители России считают поправки о медицинской помощи и социальной поддержке детей. Разбираемся, какие изменения предлагают внести в Конституцию и как они могут изменить жизнь Удмуртии и ее жителей.

ЗДОРОВЬЕ И ДЕТИ СТАНУТ ПРИОРИТЕТОМ

Одна из поправок касается ст.67.1 Конституции, в которой рассказывается о правопреемственности Российской Федерации, защите исторической правды и о создании условий для развития детей. Именно детей предлагают сделать важнейшим приоритетам страны. Это значит, что государство берет на себя обязательства создать условия для всестороннего развития маленьких жителей страны.

По словам Надежды Михайловой, первого заместителя председателя Государственного Совета Удмуртии, председателя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике, институт семьи всегда имел для государства особую значимость. Однако сегодня формирование культа семьи, деторождения особенно важно, поскольку идет убыль населения, в стране демографический кризис. А тот факт, что государство предлагает прописать в поправках сохранение института традиционного брака, и делает национальным приоритетом детей, говорит о том, что оно берет на себя функции помощи семье.

- Мы в Удмуртии принимали закон о статусе многодетной семьи, на федеральном уровне такого закона нет. Каждый регион сам решает, что такое многодетная семья. Мы приняли, что многодетными считаются семьи с 3 и более детьми. В другом регионе это могут быть семьи с 5 и более детьми и так далее. А ведь от этого зависят социальная помощь, льготы. Принятие такой поправки даст больше порядка в этой сфере, а региональные власти, в свою очередь, смогут сконцентрироваться на совершенствовании мер поддержки семьям, - поясняет Надежда Михайлова.

- Если смотреть в целом на предлагаемые поправки, то очевидно, что приоритетным становится социальное ориентирование. Дети, на мой взгляд, и сейчас являются национальным приоритетом нашей страны, у нас принято много законов по защите материнства, детства, семьи, законов по защите прав инвалидов. Считаю правильным, что сейчас предлагается закрепить это де-юре, - делится Зульфия Акулова, президент ижевского благотворительного фонда «Луч солнца».

Кроме того, по словам Зульфии, важными являются поправки, касающиеся поддержки некоммерческих организаций, добровольческой и некоммерческой деятельности.

- Для меня, как для руководителя НКО (некоммерческая организация – прим.ред.) и мамы двоих детей-инвалидов, это поправки наиболее важные. Наша задача, как НКО, как раз систематизировать вопросы людей, которые обращаются к нам, и активно их лоббировать. В случае принятия поправок, я надеюсь, у нас появится больше возможностей для такой работы, - продолжает Зульфия Акулова.

По одной из предлагаемых поправок обеспечение и оказание доступной и качественной медпомощи может стать гарантией со стороны государства и органов власти субъектов страны

Внести социальные поправки предлагается и в ст.72, в которой поясняется, какие обязанности находятся в совместном ведении государства и его субъектов. В частности, статью хотят внести гарантию обеспечения и оказания доступной и качественной медпомощи, сохранение и укрепления здоровья. По словам Надежды Михайловой, она поддерживает данные поправки, поскольку еще несколько лет назад врачи Удмуртии мечтать не могли о высокотехнологичной медицинской помощи, которая сегодня оказывается в республике.

– Сегодня у нас есть проблемы с кадровым обеспечением ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт. – Прим. ред.), поликлиник, что ограничивает доступность медпомощи. В случае принятия поправок, нерешение этого вопроса будет нарушением Основного закона государства. При этом, на органы местного самоуправления ляжет обязанность в организации доступности медицинской помощи в пределах своих компетенций. У органов местного самоуправления появятся больше возможностей для принятия кадровых решений, - поясняет Надежда Михайлова.

- Мне нравится, что в поправке указано не только доступность, но и качество. Ведь что нужно, чтобы рождалось здоровое поколение? Нужно, чтобы женщина в период беременности могла получить качественную медпомощь, санаторно-курортное, профилактическое лечение, чтобы те же осмотры не были формальными. Я также надеюсь, что в случае принятия поправок обратят внимание и на высокотехнологичную помощь. Чтобы наши дети могли получать такую медпомощь по ОМС, а НКО перестали собирать деньги для проведения дорогостоящих процедур за рубежом, - продолжает президент ижевского благотворительного фонда «Луч солнца».

Также в Конституции предлагается закрепить социальную защиту граждан, включая социальное обеспечение, а также - создание условий для ведения здорового образа жизни.

- Эта поправка предполагает, что пропаганда здорового образа жизни – не только призывы и слова, но и ответственность граждан. Госсовет Удмуртии принимал законы об ограничении продажи бестабачных никотиновых смесей, например, закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. При наличии такой статьи в Конституции России нам будет легче работать в данном правовом поле, и у граждан появится законодательная ответственность за нарушение данной статьи, - подытожила Надежда Михайлова.

ПОМОГУТ АДРЕСНО

Вопросы благосостояния жителей страны поднимаются в поправках к ст.75 действующей конституции, которая касается финансовых обязательств государства. Так, предлагается закрепить величину МРОТ не менее величины прожиточного минимума. Еще одна важная поправка касается пенсий. В Конституции предлагают закрепить обязательную индексацию пенсий не реже 1 раза в год. Да, задача обеспечить рост пенсии выше инфляции ставилась Президентом России и раньше, но вопрос регулировался отдельными законами. Теперь же, если поправки будут приняты, социальная поддержка государства в части индексации пенсий, социальных выплат, закрепленный уровень МРОТ станут адресными и гарантированными, и не будут зависеть от внешних кризисов.

В Конституции России предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в годФото: Константин ИВШИН

- Личный пример: в 2019 году индексацию пенсии ребенка-инвалида провели впервые за 7 лет. Представляете, 7 лет! Сейчас поправки предполагают, что индексация будет обязательной и ежегодной. Считаю, это важное и полезное дополнение к Основному закону страны, - подытожила Зульфия Акулова.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Конец 2019 года и начало 2020 года показали нам, насколько нестабильной может быть ситуация в стране и мире, как кризис в одной отрасли может сказаться на жизни в целом. Внесение поправок в Конституцию России – шаг в сторону стабильности, они гарантируют социальную поддержку и более эффективную работу государственной системы.

Кстати, время для общенародного голосования также выбрано не случайно: в июле по всей стране начинается процесс формирования бюджетов на будущий, 2021 год. Если поправки будут приняты, то социальные гарантии, которые они закрепят, будут исполнены уже в следующем году, федеральные и региональные власти будут обязаны сохранить пенсии и социальные выплаты и индексировать их.

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