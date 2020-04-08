«В поправках в Конституции России приоритет – дети»: Наталья Сударикова об изменениях, касающихся социальной сферы

8 Апр 2020 2020-04-08T16:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В России идет подготовка к голосованию за поправки в Конституцию. Изменения в документе коснулись и социальной сферы. Узнали у представителя Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Натальи Судариковой, отвечают ли поправки запросам граждан.

- Социальное государство - это забота о детях и тех гражданах, которые нуждаются в этой заботе в первую очередь. Обсуждаемые сегодня поправки в Конституцию России как раз отвечают этим параметрам. Так, пожалуй, впервые в стране приоритетом госполитики названы дети, и это в полной мере соответствует ценностным ориентирам всего российского общества и вселяет надежду на то, что это действительно станет реальностью. Новые поправки в Конституцию ставят в центр заботы государства человека труда и закрепляют в главном законе страны основной запрос россиян - социальную справедливость. Поэтому я обязательно приму участие в голосовании за обновленную Конституцию моей страны, - рассказала Наталья Алексеевна. При этом она отметила, что соцподдержка (индексация пенсий и соцвыплат, закрепленный уровень МРОТ) не зависит от внешней экономической ситуации. Напомним, не так давно был проведен опрос среди жителей страны, их спрашивали о том, какие поправки к Конституции они считают самыми важными. Делимся результатами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Какую явку прогнозируют по голосованию о правках в Конституцию?

- Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России.

- О закрепленных в Конституции семейных ценностях напомнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU