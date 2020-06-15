Спасал жениха от ампутации и собирал «по частям» тракториста: откровения травматолога из Ижевска

Вот уже 35 лет травматолог Валерий Мельников спасает чужие жизни. О том, как он собирает людей по частям, о необычных подарках пациентов и трудностях работы в «травме» ижевчанин рассказал «Комсомолке».

«ЖАРА» В НОЯБРЕ

Обходы, перевязки, совещания – так начинается рабочий день Валерия Мельникова. Он трудится в городской больнице №3.

– В 9:30 я уже заступаю на свой главный пост – иду в операционную, – рассказывает Валерий. – Бывает, что выдаются очень горячие «дни» и из операционной я выхожу ближе к вечеру. Когда поспокойнее – успеваю помогать и коллегам из приемного покоя. А порой приходится и на ночные вызовы приезжать – когда ситуация сложная.

Травматологическое отделение Валерия принимает пациентов старше 16 лет Фото: Амир Закиров

Каждый день травматологическое отделение принимает десятки пациентов. Но осенью, особенно в ноябре, число пациентов вырастает в разы.

– Когда выпадает первый снег, врачи начинают шутить про день травматолога… Недаром зимой быстрее заполняется та больница, которая расположена рядом с катком. Здесь люди чаще всего ломают лодыжки и кости предплечья, голени и плечи. Летом почти каждый день в критическом состоянии в травму поступают мотоциклисты, – рассказывает Валерий.

ИЛИ НОГУ СПАСАТЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ

Растяжения, ушибы, переломы – в больницу пациенты поступают с абсолютно разными проблемами. Чаще всего дело ограничивается операцией и наложением гипса. Но порой обычного лечения не хватает и остается единственный выход – ампутация. Увы, такие случаи встречались и в практике Валерия.

Операция может длиться от 40 минут до 3 часов, в зависимости от сложности травмы Фото: Амир Закиров

– Однажды к нам обратилась женщина – она лечилась в Агрызе около недели. Но состояние только ухудшалось, и родственники приняли решение привезти ее к нам в Ижевск. У нее была травма ниже колена, сильный жар – ей было так плохо, что родные думали, что она погибнет.

Осмотрев женщину, врачи поняли, что у нее заражение крови.

- Мы приняли решение – провести операцию на свой страх и риск, - рассказывает Валерий. – Разрезали ногу, очистили ткани. А после регулярно делали перевязки и выходили ее за месяц. Когда пациентка пришла в себя, то мы узнали, что ей всего 50! Как бы изменилась ее жизнь, если бы было принято решение об ампутации, страшно представить. Отрезать ногу не сложно. Но как потом человеку с этим жить? – продолжает травматолог. – Поэтому я стараюсь при малейшей возможности сохранить человеку полноценную жизнь, даже если другим врачам кажется, что ситуация безвыходная.

«Ни один учебник или монография не подскажет, как поступить, потому что ситуации бывают очень разные, а решение нужно принимать здесь и сейчас» Фото: пиксабай

А однажды Валерию удалось спасти от ампутации юношу накануне свадьбы!

– Поступил к нам поступил молодой человек, Дмитрий. Работал на крыше, ремонтировал кровлю, но неудачно упал и сломал голень. Все бы ничего, но в рану попала инфекция, ногу «раздуло». Привезли к нам, – вспоминает Валерий. – Коллеги мои мне твердили: «Убирай ногу». А рядом сидела его девушка, плакала и говорила, что у них на носу свадьба. И выбор стоял: или ногу спасать, или жизнь. И я тогда решился, настоял на своем, рискнул, провел операцию, выхаживал его и, о чудо! Парень тот вновь пошел, не так резко, конечно, как раньше, но пошел! Кстати, свадьбу они все-таки сыграли и даже в этот день приезжали к нам в больницу, привезли нам плакат с благодарностями.

«КАЖДАЯ СМЕРТЬ – РУБЕЦ НА СЕРДЦЕ»

Но иногда спасти пациентов не удается. Тогда люди в белых халатах выходят из операционных с тяжелым сердцем. Однажды практически на руках у Валерия умер 18-летний мотоциклист – его сердце остановилось, когда операция была на финишной прямой. Еще тяжелее было нашему герою, когда вместе с командой ему не удалось спасти 6-летнего мальчика.

– Получилось так, что они с мамой выходили из автобуса, женщина вышла первой, а за ней сын. И что-то там пошло не так, ребенок попал под КаМАЗ. Мама была в истерике, просто кричала на все отделение, чтобы мы что-то сделали! – вспоминает Валерий. – Около получала мы боролись из последних сил за его жизнь… Не спасли. Это невыносимо тяжелые эмоции! Каждая смерть – это рубец на моем сердце.

«Глядя на меня, родители посоветовали брату учиться на врача. Он стал стоматологом» Фото: Амир Закиров

После таких случаев Валерий думает – не оставить ли ему медицину. Но не проходит и пары дней, и наш герой снова «рвется» в операционную. Покинуть стены больницы Валерий не может даже когда сам получает травму!

– Травматологи – обычные люди, не летают, поэтому, я тоже ломал себе конечности. Однажды, идя по стоянке, поскользнулся и сломал лодыжку, – рассказывает Валерий. – Думаете меня это остановило? Нисколько! Я попросил родных купить все необходимые материалы, сделал себе перевязку и уже на следующий день стоял в операционной! Наверное, это настоящий показатель, что свою работу я люблю до фанатизма!

БЛИЦ

Самая жуткая травма, которую вы видели?

Однажды к нам привезли мужчину без рук и ног. Оказалось, что он был в нетрезвом виде и спал на путях. Проезжал поезд и отрезало ему все конечно… Конечно, это уже труп. А в другой раз привозили мужчину, который уснул в поле, а утром там поехал трактор, и мужчине раздробило бедро! Собирали просто по крупицам.

Какие необычные подарки получали от пациентов?

Кассету яиц, мешок картошки, картину, икону (от священника).

Фото: пиксабай

Метеозависимость – миф или реальность?

Это не миф. Действительно, некоторые люди реагируют на изменение погоды. У кого-то это слабо проявляется, у кого-то сильнее. В основном суставы начинают «ныть» к непогоде.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ!

– Однажды еще по молодости мы проводили операцию: учительница сломала плечо. Помню, что операция уже подходила к концу, нужно зашивать, а у нас отключается электричество! Ну вы представляете? Деваться было некуда, завершать операцию было нужно, поэтому делали это при свечах! Было ощущение, что мы попали на съемки какого-то военного фильма.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

– За 35 лет работы я заметил, что пациенты, которые к нам поступают, стали старше. Если раньше привозили людей 70-75 лет и они уже считались пожилыми людьми, то сейчас мы лечим людей 93 и 95 лет!

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