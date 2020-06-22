Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 июня 2020 года: один умерший от вируса и 18 новых заразившихся

22 июня в Удмуртии зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов (подробнее).

Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Малопургинском и Алнашском районах.

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Число летальных исходов увеличилось до 25 – скончалась еще одна женщина 73 лет. 16 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 22 июня в Удмуртии зарегистрировано 1 272 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 820 человек выздоровели. 25 летальных случаев. Состояние заболевших: 375 в удовлетворительном состоянии, 48 средней степени тяжести, 4 в тяжелом состоянии

Также по-прежнему в лидерах по количеству заболевших остается Ижевск – 552 заразившихся. Как обстоят дела в районах можно почитать по ссылке.

При этом Удмуртия имеет самый низкий индекс количества выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения среди регионов ПФО. Так, на 22 июня индекс в Удмуртии находится на уровне 82,8, средний показатель в Приволжском федеральном округе — 220, в России — 403,3.

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