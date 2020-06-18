362 участника и финал в прямом эфире: Кубок Корпорации «Центр» по шахматам впервые прошел на онлайн-площадке

В этом году традиционный Кубок Корпорации «Центр» по шахматам среди детей от 5 до 16 лет прошел в новом для него формате – онлайн. В первом раунде в виртуальном пространстве собрались 362 юных спортсмена со всей России – Москвы, Брянской, Нижегородской и Ульяновской областей, Пермского и Алтайского края, Башкортостана, Татарстана, и, конечно, Удмуртии – всего из 34 региона! Рассказываем, с какими трудностями столкнулись организаторы, понравился ли онлайн-формат участникам и кто стал чемпионом первого интернет-турнира на призы Корпорации «Центр».

Ушли в онлайн

Напомним, Кубок Корпорации «Центр» проводится уже 11-й раз. Из года в год в Ижевске собирались юные шахматисты и боролись не только за призы, но и за выход в финал Кубка России. В этом же году провести турнир очно не позволили условия: несмотря на то, что «коронавирусные» ограничения поэтапно снимают, все официальные соревнования отменены. Однако Кубок Корпорации «Центр» Федерация шахмат Удмуртской Республики все же решила провести. Только в новом для него формате – онлайн.

По словам президента Федерации шахмат Удмуртской Республики и председателя совета директоров Корпорации «Центр» Константина Ощепкова, вариант отмены Кубка не рассматривали. Многие дети каждый год с нетерпением ждут турнира. И коронавирус – вовсе не повод не встретиться вновь за доской с друзьями, поставить шах и мат сопернику и получить непередаваемые эмоции. Пусть и в виртуальном пространстве (подробнее).

По словам Константина Ощепкова, для спортсменов состязания очень важны, это возможность проверить себя, узнать соперников. Пусть даже и в виртуальном пространстве. ФОТО: Архив

– 10 лет наш Кубок являлся одним из главных шахматных летних событий для детей практически всей России. Это были не просто соревнования, это был праздник. Потому Корпорация «Центр» и в этом году приняла однозначное решение – Кубок должен состояться, – рассказывает Константин Ощепков. – Для спортсменов состязания очень важны, это возможность проверить себя, узнать соперников. А мы со своей стороны должны поддерживать их, чтобы не теряли форму, улучшали свои результаты. И, к примеру, в каждой возрастной категории этого Кубка присутствуют призеры из Удмуртии. В этом году мы также традиционно всем победителям – это 30 игроков – вручаем призы: в самые отдаленные регионы России организуем доставку.

Анастасия Власова призналась, что самоизоляция расширила границы соревнований. ФОТО: Архив

– Кубок в онлайне – новый опыт для нас, – поделилась вице-президент Федерации шахмат Удмуртии, руководитель медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. – И, как оказалось, мы смогли дать возможность сыграть тем, кто никогда бы, скорее всего, не приехал в Ижевск, чтобы сыграть очно. Впервые в числе игроков Кубка представители Брянской области, Республики Карелия, Краснодарского края, Алтайского края, Республики Тыва, Красноярского края, Владимирской области и многих других. Самоизоляция, как это ни парадоксально звучит, расширила границы соревнований. И, кстати, как рассказывают судьи, борьба в обоих раундах была не менее напряженной, чем в очном формате. А еще наши ребята из Удмуртии показали, конечно, отличные результаты: Полина Зяпаева и Ксения Светлова заняли первое и второе место, у Ани Величкиной и Никиты Калинина «серебро», у Никиты Никитина «бронза». Спасибо вам, что достойно отстаиваете Удмуртию на шахматных состязаниях!

Виртуальные плюсы

Площадкой для проведения Кубка стала знакомая для многих шахматистов платформа – Chessking.com. Турнир проводился одновременно в каждой возрастной группе по швейцарской системе в 7 туров. За спортсменами внимательно следили судьи. Проверить на недобросовестность могли любого участника и даже дисквалифицировать во время игры!

Из 362 шахматистов в финал прошли 80 – по восемь девочек и мальчиков в пяти возрастных категориях. В отборочном туре могли играть все, кто зарегистрировался, и судьи могли отслеживать и вычислять недобросовестных игроков, только опираясь на свой опыт и специальную программу. Кстати, как отметили на Chessking.com, такого количества участников не собирал ни один турнир на платформе!

В финале за каждым игроком с помощью Zoom следили в «прямом эфире». ФОТО: Федерация шахмат Удмуртии

В финале контроль был уже более тщательный. За каждым игроком с помощью Zoom следили в «прямом эфире». И, как отмечают организаторы, это было, пожалуй, одним из самых сложных технических моментов.

По словам Вероники Ивановой, только подключение людей к турниру заняло час. ФОТО: Архив

– За время самоизоляции медиагруппа «Центр» изучила Zoom вдоль и поперек: мы ведем в нем рабочие встречи, онлайн-трансляции, круглые столы. И эта программа оказалась самой удобной для организации и видеофиксации финальных игр кубка, – рассказывает главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Иванова. – Представьте, нам необходимо было подключить 80 человек к конференции. Из разных уголков страны, разных возрастов. Распределить их по группам – возрастным категориям – чтобы каждый судья мог наблюдать за 16 шахматистами. У наших специалистов только подключение людей к турниру заняло час! Было ли трудно? Конечно! Но это потрясающий опыт. И, кстати, на организацию, на судейство – не было ни одной жалобы. Финальный тур шел около трех часов. И уже на завершающих минутах случился форс-мажор – конференция завершилась. Такое бывает – техника, интернет. Но буквально за 15 минут специалисты подключили ребят, и этот никак не отразилось на игре и результатах.

Слово победителям

Призеры из Удмуртии есть практически в каждой возрастной группе. Результаты соревнований можно посмотреть здесь. Однако отличились все регионы. Показали свои сильные стороны. Как оказалось, многие игроки уже привыкли играть в онлайн. Умеют анализировать своих соперников на расстоянии в тысячи километров и делать выводы.

– Опыт соревнований с видеоконтролем у нас уже был, – рассказала мама Арины Светлана. – Поэтому стресса от такой системы судейства не испытывали. Соперники были действительно сильные. Одной девочке Арина даже проиграла в отборочном туре. Но мы внимательно изучили соперницу и были максимально готовы к финальным партиям. Настраивались на победу, поэтому, думаю, у нас все и получилось.

– Самым сложным было подключиться к видеоконференции. В остальном – все прошло хорошо, большое спасибо организаторам, – поделилась мама Гребнева Алексея Елена. – Мы не первый раз участвуем в данном турнире, неоднократно приезжали в Ижевск, чтобы посоревноваться очно. Эмоции остались только положительные. Конечно, пришлось поволноваться, так как соперники действительно были сильные.

.

Кубок получился напряженным не только для участников – организаторы переживали не меньше!

По словам Александра Ватлина, волновались организаторы не меньше участников! ФОТО: Архив

– Мы с самого начала волновались, как все пройдет, – поделился главный судья соревнований, исполнительный директора Федерации шахмат Удмуртской Республики Александр Ватлин. – Но все это дало нам колоссальный опыт. Впервые в истории Кубка участвовали дети из 34 регионов России – это больше, чем 1/3 страны! Несмотря на это, мы все ждем очных встреч и надеемся, что в следующем году у нас, в Ижевске, вновь соберутся юные шахматисты, чтобы посоревноваться за чемпионство в Кубке Корпорации «Центр».

А ЕЩЕ

Корпорация «Центр» разыграла призы не только среди спортсменов, но и всех тех, кто проверил свои знания в шахматной викторине. Участникам нужно было пройти тест и поделиться результатом на своей странице «ВКонтакте», отметив хэштег#кубоккц. Победителя выбирали с помощью специальной программы случайным образом. Им стал Дмитрий Степанов из Чебоксар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ни дня без шахмат!»: участники онлайн-кубка Корпорации «Центр» о своей любви к шахматам