2020-06-11T13:08:50+03:00
Общество

«Ни дня без шахмат!»: участники онлайн-кубка Корпорации «Центр» о своей любви к шахматам

Почему дети выбрали этот вид спорта и сколько времени готовы посвящать занятиям?
Анастасия Волкова
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На фото - Демьян Фокин из Петрозаводска - участник Кубка. Фото: скриншотНа фото - Демьян Фокин из Петрозаводска - участник Кубка. Фото: скриншот
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Вам интересно, почему дети выбирают шахматы? Нам – очень! Поэтому мы попросили записать небольшие видеоролики участников онлайн-кубка Корпорации «Центр и ответить на главный вопрос: за что они так любят этот вид спорта?

участники онлайн-кубка Корпорации «Центр» о своей любви к шахматам.

Напомним, что 10 июня завершился отборочный этап Кубка. Итоги подведут сегодня. Уже через несколько дней, в понедельник, 80 финалистов сразятся за призы Корпорации «Центр» в финале. Как будет организовано судейство на площадке и почему недобросовестных спортсменов дисквалифицирует, читайте в нашем материале.

Кроме того, не только спортсмены смогут получить подарки, но и все те, кто пройдет тест на «шахматные знания» Главный приз – смартфон. Правила просты:

– пройти тест

- поделиться страницей http://kcentr.tilda.ws/chess в социальной сети “ВКонтакте”, отметив хештег в тексте поста #кубоккц2020

Победитель будет выбран случайным образом, с помощью компьютерной программы, 16.06.2020 до 18.00. Розыгрыш пройдет среди авторов постов в социальной сети “ВКонтакте”, выполнивших все условия акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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