Писала конспекты по ночам и учила латынь вместе с детьми: ижевчанка в 34 года исполнила мечту и стала акушеркой

Около 15 лет ижевчанка Ольга Евсеенко носила строгие офисные костюмы, знала все о рекламе и даже руководила целым отделом. Но вот уже три года как брюки, пиджаки, юбки, блузки и платья сменились на медицинский халат и маску. Ольга – акушерка в 5 роддоме. О том, как женщина шла к своей мечте больше 30 лет и с какими трудностями столкнулась – в материале «Комсомолки».

Досье

Ольга Евсеенко

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Возраст: 39 лет

Образование: Московский психолого-социальный институт (психолог, высшее, заочно), медколледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной (акушерка, средне-специальное, очно, бюджетная форма обучения)

Стаж работы: Психолог – 2 года, в рекламе – 10 лет, акушеркой – 3 года

Семейное положение: не замужем, двое детей (20 и 11 лет)

Хобби: массаж, ведение курсов для беременных

«СЕМЬЯ КРУТИЛА У ВИСКА, УЗНАВ, ЧТО Я РЕШИЛА СНОВА УЧИТЬСЯ»

Все девочки в юном возрасте мечтают стать актрисами, певицами, балеринами, а вот маленькая Оля на вопрос «Кем ты хочешь стать?» всегда скромно отвечала: «Хочу работать там, где рождаются дети!».

– Как ни странно, но никто из родственников у меня никак не связан с медициной, а вот я с самого детства мечтала стать врачом и работать именно с беременными! После школы я подала документы в медколледж, но не прошла по баллам, – вспоминает Ольга. – Но идею стать акушеркой я не бросила, поэтому готовилась весь год, чтобы попытаться еще раз, но из-за проблем со здоровьем даже не смогла подать документы. Тогда я подумала, что, наверное, медицина не мое, раз к себе не пускает и пошла учится на психолога.

5 мая Ольга отметила профессиональный праздник – День акушерки. С этим днем ее поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: личный архив героини материала

Шли годы. Ольга успешно делала карьеру психолога, затем «ударилась» в рекламный бизнес, вышла замуж и дважды стала мамой. Но все это время она продолжала интересоваться медициной, читала медицинскую литературу и научные статьи в надежде, что ее мечте еще суждено сбыться.

– В 2013 году я узнала, что в медколледж можно поступить без экзаменов, по среднему баллу аттестата. Решила, что этой мой последний шанс и что если не получится, то медицина точно не мое. Мне тогда родственники, слушая мои планы, просто крутили у виска. Мол, как учится будешь? Зачем бросать престижную работу? Но для меня это было все не важно, поэтому я втихушку подала документы, – рассказывает Ольга. – Следующие недели для меня казались просто адом! Я мониторила страницу, где должны были появиться списки поступивших, сутками! И однажды наконец-то увидела заветное слово «зачислена»!

«УСЛЫШАВ ПЕРВЫЙ КРИК МАЛЫША, ЗАПЛАКАЛА ВМЕСТЕ С НИМ»

В 34 года у Ольги началась студенческая жизнь. Днем она училась, ночью – писала конспекты и готовилась к экзаменам. В перерывах успевала делать домашние дела, быть мамой и женой.

Фото: личный архив героини материала

– Первый раз, когда муж увидел меня ночью на кухне, сидящую за столом с горой учебников, очень удивился. Но другого времени у меня не было, ибо только в такие моменты я могла собраться с мыслями. А вообще мой мозг всегда был в тонусе, я «горела» учебой! – говорить Ольга. – Иногда мне помогали даже дети. Например, когда я учила латынь, то по всему дому я развешивала какие-то карточки и просила дочку или сына меня «погонять» и поспрашивать. В транспорте я постоянно что-то читала, а в буфете спорткомплекса, где мой сын занимается гимнастикой, меня знали все! Потому что я приводила сына на тренировку, а сама на два часа уединялась за чашкой чая со своими конспектами…

В довольно юный коллектив одногруппников (18-19 лет) Ольга тоже сразу влилась и даже стала старостой. Женщина успевала и чай попить в общежитии с девочками и с преподавателями пообщаться. Учеба была в радость и усталости не чувствовалось вовсе.

– Я помню хорошо момент, когда на практике нам впервые завели в родовую. Знаете, когда я туда вошла, то ощутила, что я дома! Аж мурашки побежали! Мне нравилось все: от атмосферы до того, как и где лежало оборудование. А когда я увидела впервые как принимают роды, то после плача ребенка, вышла из родовой и заплакала тоже. Заплакала от того, что мне было так хорошо! – рассказывает Ольга. – Помимо учебы я еще и подрабатывала: чтобы набраться опыта и заработать немного денег. Дело в том, что муж, узнав о моем окончательным решении бросить работу в рекламе, сказал, что на собственные нужды давать деньги мне не будет. Свое мнение он изменил только когда в конце первого курса меня взяли работать санитаркой. Он понял, что отступать я не буду и дал мне шанс спокойно доучиться!

«МАМОЧКИ УЗНАЮТ МЕНЯ ДАЖЕ НА УЛИЦЕ!»

В 2017 году Ольга с красным дипломом закончила обучение. Сразу устроилась в роддом №6, а через два года перешла в пятый. Несмотря на свой небольшой трудовой стаж, Ольга уже видела все: и горе, и радость.

«Тяжело было, когда я, будучи студенткой, начала работать в реанимации, потому что суточная смена заканчивалась в 8 утра и мне практически сразу нужно было бежать на учебу. Не выдержав – я ушла из реанимации и уже все время посвятила учебе Фото: пресс-с

– Однажды у одной роженицы родился мертвый ребенок. Женщина держалась из последних сил, не плакала, но когда мы ее вывезли из родовой, то она увидела другую роженицу, которая вот-вот должна была родить. Убитая горем мама просто зажала себе уши, чтобы не услышать детского плача , – вспоминает Ольга. – Вот в таких ситуациях мне помогали навыки психолога: я сразу начала разговаривать с женщиной, успокаивать, увезла ее в палату, укрыла теплым одеялом и налила чай. Коллеги и вправду отмечают, что у меня какой-то особенный дар успокаивать рожениц, но я их понимаю с первого слова.

Несмотря на все сложности Ольга уверена, что только сейчас она находится на своем месте.

– Никто и не говорил, что будет просто, но свою работу я люблю! Не зря же я шла к этому больше 30 лет, – делится Ольга. – Зарплаты небольшие, но меня это никогда не смущало. Я нашла подработку – веду курсы для беременных, делаю массаж. Да и не в деньгах счастье, а в том, что на улицах меня узнают счастливые мамочки, которые благодарят за здоровых малышей, дарят цветы и сладости. Я пожертвовала всем ради мечты и ни сколько об этом не жалею!

Ольга с дочерью и сыном, которые, кстати, очень гордятся новой профессией мамы Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

БЛИЦ

Сколько рожениц в день можете принять?

Сейчас за сутки у нас рожают около 4 женщин в противовес 8, которых мы принимали до пандемии (пока роддом переоборудован для коронавирусных целей). А вообще наш бригадный рекорд – 23 роженицы за сутки!

В какой униформе работаете в период пандемии?

Работаем мы в полной экипировке: респиратор, перчатки, халат, защитные очки. В общем, похожи на космонавтов! Кстати дети с легкостью определяют, были у меня сегодня роды или нет. Если у меня остался след на лице от респиратора и защитных очков, значит были!

Фото: личный архив героини материала

Как Вы относитесь к медицинским сериалам?

Еще когда училась на психолога я смотрела сериал «Скорая помощь» (16+). Тогда я не знала все нюансы работы, поэтому многие неточности не замечала. Сейчас никаких сериалов не смотрю, потому что обращаю внимание на несостыковки . Я сразу понимаю, что мы так не работаем, что есть вымысел для привлечения зрителей.

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