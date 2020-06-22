Осторожно, лось: где в Удмуртии чаще всего случаются «смертельные» ДТП из-за диких животных

С наступлением лета и ослаблением режима самоизоляции ижевчане потянулись за город, и все чаще стали встречаться на дороге с лосями. К сожалению, некоторые из таких встреч заканчиваются смертельными ДТП. Например, 14 июня на 61 км трассы Елабуга – Пермь лось внезапно выбежал из леса и был насмерть сбит автомобилем, водитель и пассажирка которого получили серьезные травмы.

ОБЫЧНАЯ СТАТИСТИКА

Случай этот далеко не единственный, так по состоянию на 1 июня в Удмуртии было зафиксировано 38 случаев наезда транспортных средств на диких животных. Как сообщили в Минприроды региона, это среднее значение, даже чуть меньше, чем в прошлые годы. Например, в аналогичный период прошлого года на дорогах Удмуртии произошло 46 случаев столкновения, а еще год назад – 43 ДТП с участием лесных зверей.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

- Наибольшая доля аварий приходится на зимние месяцы, а также на май-июнь. В 2020 году наибольшая гибель была зарегистрирована в январе - 12 случаев и в мае - 15 случаев, - рассказал специалист Минприроды Удмуртии Кирилл Дьяков.

ПОЧЕМУ ЛОСИ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ?

Оказывается, причин выхода сохатых на проезжую часть несколько и зависят они от времени года.

Зимой лосей привлекает к дорогам молодой подрост придорожные полосы, а еще, как ни странно, противогололедный реагент – он содержит соль, к которой животные питают слабость.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

А вот в мае-июне к дорогам выходят молодые особи, родившиеся в прошлом году. В это время лосихи рожают новое потомство, и выросшие детеныши покидают матерей, начиная расселяться по лесу. Изучая территорию, молодняк может наткнуться на трассу и, испугавшись машин, побежать – иногда не в ту сторону, в какую нужно. Кроме того, в летнее время лосей и других животных на дороги выгоняют паразиты, так как кровососущих насекомых и клещей в лесу гораздо больше, чем на открытых участках.

Ну и третий период, когда лосей можно встретить на дорогах – это ранняя осень. В эту пору взрослые самцы начинают искать себе пару.

80 ТЫСЯЧ ЗА ЛОСЯ

Если столкновение все же произошло, на место выезжают сотрудники ГИБДД, Минприроды и ветеринары. В отношении владельца автомобиля сотрудниками Минприроды возбуждается исковое производство.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

При наличии у владельца полиса ОСАГО вред, причиненный животному миру республики, взыскивается со страховой компании, если же страховки нет стоимость животного взыскивается с гражданина.

Затраты это немалые: например, гибель лося оценивается в 80 тыс. рублей. А если учитывать, что вес взрослого самца может достигать 500-600 кг, урон, причиненный автомобилю, также будет весьма серьезен.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ?

Внимательность и соблюдение скоростного режима – единственное, что может уберечь водителя от ДТП и сохранить неосторожному зверю жизнь. К сожалению, предугадать, как поведет себя дикое животное, невозможно.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Участки трассы, где по статистике вероятность столкновения с лесными обитателями максимальна, отмечаются специальными знаками. Их расположение иногда меняется, если исследования выявляют изменение путей миграции животных. В последний раз такая корректировка проводилась летом 2018 года.

Наибольшая гибель диких животных на автомобильных дорогах ежегодно отмечается в Игринском, Завьяловском, Можгинском и Воткинском районах Удмуртии.

Районы Удмуртии, в которых наиболее часто происходят встречи с дикими зверями на дорогах

На выезде из Ижевска наиболее опасны дороги:

1.Ижевск - Ува 23-26 км.; 28-32 км.; 38 км. - до границы Завьяловского и Увинского районов.

2. Ижевск - Сарапул 21-24 км.

3.Ижевск - Воткинск 23-27 км.

4. Западный обход Ижевска 12-13 км.; 16-18 км.; 20-24 км.;

5. Ижевск- Люк 22-23км.; 27-28 км.

Большую часть ДТП провоцируют именно лоси. Встречаются единичные случаи столкновения с кабанами, медведями, косулями и пушными зверями – зайцами, лисицами.

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