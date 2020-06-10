В автофургоне в Ижевске обнаружили животных, которые жили в неблагоприятных условиях

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:41:51+03:00

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В главное управление ветеринарии Удмуртии от ижевчан поступило сообщении о животных, которые живут в автофургоне. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- На место с проверкой выехали полицейские совместно с сотрудниками управления и представителями администрации Устиновского района. В ходе проверки установлено, что в фургоне действительно живут пять собак, два примата, ослица и 13 голубей. Животных используют в культурно-зрелищных целях. При этом условия в фургоне не предназначены для содержания животных, - говорится в сообщении.

По результатам осмотра животных специалисты сделали заключение об их удовлетворительном состоянии. Владельцу фургона указано в срочном порядке обеспечить животным условия содержания. Ситуация взята Главным управлением ветеринарии на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU