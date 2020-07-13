Опасная профессия: как устроена работа поисково-спасательной службы Ижевска

Практически каждый день люди этой профессии сталкиваются с жизнью и смертью: спасают тонущих, участвуют в ликвидации пожаров, ДТП, а иногда даже снимают с деревьев котов. В рамках проекта «Закулисье» «Комсомолка» побывала в гостях у спасателей и узнала, как они работают.

Здание поискового-спасательного отряда Ижевска находится у городского пляжа (ул. Береговая, 1Б). На сегодняшний день в отряде трудятся 39 аттестованных спасателей, которые работают сутки через трое Фото: Амир Закиров

Большую часть здания занимают склады и комнаты для хранения инвентаря. Например, в одной из них хранится все водолазное оборудование: от видеокомплекса до ласт Фото: Амир Закиров

Одна из самых больших комнат – столовая. Там есть большой стол, холодильник, небольшой кухонный гарнитур. Здесь спасатели в свободное время могут перекусить Фото: Амир Закиров

А это комната отдыха с 4 кроватями и тумбочками, где работники могут прилечь и отдохнуть Фото: Амир Закиров

Святая святых поискового-спасательной службы – комната дежурного. Здесь располагаются все рации и телефоны, на которые поступают сигналы из единой диспетчерской службы, экстренных служб и граждан Фото: Амир Закиров

Кроме этого, в комнате дежурного также установлен монитор, на который выведены изображения с видеокамер, расположенных на городском пляже и в его близи Фото: Амир Закиров

Еще один важный элемент в комнате дежурного – бинокль. С помощью него также ведется наблюдение за происходящим вокруг. Бинокли есть как стационарный, так и переносные, которые спасатели могут взять при необходимости с собой Фото: Амир Закиров

У каждого спасателя есть собственная сумка, в которой собрано все самое необходимое: средства индивидуальной защиты, форма, перчатки, каски и т.д. Такие «наборы» всегда наготове у специалистов. Каждая сумка именная Фото: Амир Закиров

Для поддержания физической формы спасатели даже организовали себе небольшой спортивный уголок. Ежемесячно спасатели проходят сдачу физических нормативов – минимум 3 показателя. Помимо этого, есть еще зачеты по спецподготовке и полугодовые проверки

На противоположной стороне от здания хранятся все средства передвижения спасателей. На вооружении у специалистов есть даже аэролодка «Ижора»–(обладает сверхвысокой проходимостью) Фото: Амир Закиров

Также у спасателей есть четыре катера и два снегохода Фото: Амир Закиров

В распоряжении спасателей также есть три дежурных автомобиля (на фото крайние справа). Каждый из них оборудован радиосвязью и спецсигналами Фото: Амир Закиров

Внутри автомобиля есть все, что нужно для оказания быстрой и грамотной помощи во врем ЧП: гидравлический инструмент, бензорез, лебедка, альпинистское снаряжение, противохимические костюмы и т.д. Отправляются на такой машине на выезд 3-4 человека

КСТАТИ!

В 2018 году коллектив МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» был занесен на Доску почета, а в этом году такой чести был удостоен заместитель начальника службы Евгений Абышев.

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