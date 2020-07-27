«Нас называют мошенниками и грозят судами»: сапожник из Ижевска рассказал о трудностях в работе обувщиков

Зачем обувщику комбайн? На какую сумму может «влететь» сапожник за испорченную обувь? И можно ли на глаз определить, кожаная обувь или нет? «Комсомолка» в рамках проекта «Закулисье» рассказывает об этой профессии, а также показывает мастерскую изнутри.

Обувной кобмайн - правая рука любого обувщика. Это многофункциональный станок, заменяющий несколько обычных станков узкой специализации. Например, он может выполнять полировку, обточку, сушку и т.д. На нем даже можно почистить обувь Фото: Амир Закиров

Под рукой у сапожника всегда несколько видов шил, молоток и даже строительный фен Фото: Амир Закиров

Еще один важный элемент в мастерской - специальная рукавная швейная машина, которая отличается от обычной тем, что она способна прошивать изделия из кожи, обувь, делать швы в труднодоступных местах, осуществлять шитье вкруговую и т.д. Фото: Амир Закиров

Помимо ремонта обуви, многие обувщики оказывают допуслуги. Например, заточку. Вот этот станок, допустим, предназначен для качественной заточки маникюрных, парикмахерских, медицинских инструментов, ножей. Весит агрегат около 20 кг Фото: Амир Закиров

Большинство мастеров подрабатывают, поэтому зачастую можно не только отремонтировать обувь, но и сделать ключ. Копирование формы производится на специализированных станках, при этом у каждого из них своя индивидуальная настройка, уровень автоматизации

В мастерской можно приметить и множество деревянных заготовок. Это колодки, которые являются самой важной деталью в процессе изготовления обуви. В индивидуальном изготовлении она максимально повторяет форму стопы и влияет на внешний вид будущей пары

А это лекала будущей обуви. Затем по ним вырезаются детали из кожи и натягиваются на колодку с помощью затяжных клещей, после приколачиваются гвоздями и прошиваются. Затем идут подошва, стельки, каблук Фото: Амир Закиров

Так в мастерской выглядит процесс растяжки. В обувь вставляются правила, повторяющие форму стопы. С помощью креплений, винтов и разнообразных накладок размеры правила изменяются так, чтобы придать обуви необходимые пропорции Фото: Амир Закиров

Рядом с каждым готовым заказом мастера прикрепляют квитанцию, чтобы ничего не перепутать. Обувь отдается клиенту в сухом и чистом виде Фото: Амир Закиров

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В работе обувщика не всегда все идет гладко. Например, у сапожника с 16-летним стажем, ижевчанина Сергея Панюты, один из заказов даже довел мастера до суда.

За все время нашего общения Сергей ни разу не выругался. Так что выражение «ругается, как сапожник», явно не про него Фото: Амир Закиров

- Был у меня случай, когда клиентка на новых дорогих босоножках порвала носок. Пришла и сказала, что кожу для ремонта купит сама. В итоге мы все сделали, но результат ее не устроил, хотя все материалы она приобрела сама. Клиентка подала в суд и выиграла, потому что у нас неправильно в каких-то пунктах была составлена квитанция. Пришлось вернуть полную стоимость пары обуви - более 4000 рублей, - рассказывает Сергей. - Самая большая сумма, на которую я «влетел» - 47 000 рублей. Тогда на эксклюзивные сапоги попал супер-клей…. После всех этих ситуаций я стал строго относится к квитанциям, записывать каждую мелочь, а еще понял, что с клиентами лучше не спорить. Знаете, иной раз проще вернуть деньги, чем ходить по судам.

А сколько нелестных слов слышал Сергей в свой адрес: в интернете про него даже писали, что он… мошенник!

Среди профессиональных болезней обувщиков - остеохондроз и снижение зрения Фото: Амир Закиров

- Девушка приходила ко мне сделать для домофона ключ. А программа ну никак не хотела его записывать! Трижды она приходила, я переделывал, а потом она, видимо, психанула, скомкала квитанцию, кинула мне в лицо, а в интернете написала, что я мошенник. Хотя деньги я взял с нее только за один раз работы. С одной стороны, ее можно понять. Она потратила время, чтобы каждый раз к нам подойти, но с другой - в любой ситуации нужно оставаться человеком, - подытоживает Сергей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

- Однажды ко мне пришел постоянный клиент, но был сильно пьяный. Попросил сделать ему ключ. Я заказ выполнил, отдал, а на следующий день мужчина написал на меня заявление, будто я его обокрал! Потому что из последнего места, где он был, помнит только мастерскую. Меня вызывали даже на допрос, но к счастью, все закончилось благополучно для меня, потому что у нас в мастерской есть камеры.

БЛИЦ

Кто лучше следит за обувью: мужчины или женщины?

Здесь ни у кого нет преимущества. И те, и другие могут принести обувь в таком состоянии, что «мама не горюй»!

Можно ли на взгляд и ощупь определить, кожаная обувь или нет?

Нет, сделать этого визуально невозможно. Если только разрезать или поджигать, по-другому никак. Поэтому все мы в какой-то степени покупаем «кота в мешке».

Помогает ли от скольжения наждачка и пластырь?

Нет. Лепить лейкопластырь, наждачку, вбивать шипы - это полный бред. Лучше и надежнее наклеить на подошву специальную резину, которая не замерзает на морозе и действительно не будет скользить. Сэкономите и нервы, и обувь, которую по незнанию можете и повредить.

СОВЕТ ОТ МАСТЕРА

В идеале на каждый сезон у человека должно быть по 3-4 пары обуви. Во-первых, в таком случае она дольше служит, потому что вы ее «не затаскиваете». Во-вторых, ноге легче, потому что она находится в чистоте и комфорте. В-третьих, обувь успевает просыхать, и нет никакого неприятного запаха сильного.

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3 правила ухода за зимней обувью

1. Используйте для ухода только профессиональные средства, не нужно экспериментировать с «бабушкиными методами». Базовый комплект, который нужно иметь:

• Пенка (мыло) для очищения изделия перед нанесением крема или бальзама;

• Кремы (бальзам). Кремы и бальзамы питают кожу, восстанавливают её структуру, прочность и сохраняют физические свойства (эластичность и т.д.). Без питания кожа пересохнет, появятся заломы на обуви, что в дальнейшем приведет к разрывам кожи;

• Водоотталкивающая пропитка. Наносим ее каждый раз перед выходом из дома.

2. Правильно подбирайте крем. При выборе кремов зимой очень важно учитывать материал, из которого изготовлена обувь. Для замши, велюра и нубука в составе, должны быть «питательные вещества» или масла (бамбуковое, миндальное и др.), также желательно фторкарбоновые смолы. Для гладкой кожи в составе должны быть воски, водоотталкивающие компоненты (фторосодержащие смолы). Жированные кожи сами по себе уже защищены от промокания. Для освежения защиты применяем жиросодержащие кремы и спреи.

3. Сушите обувь правильно. Самый лучший способ - на деревянной колодке (для сохранения формы обуви) в естественных условиях при комнатной температуре. При таком методе сушки должно быть, как минимум две пары обуви. В одной ходим, другая сохнет. Категорически не рекомендуется сушить обувь на батарее, так как её температура очень высока для изделий из кожи.

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