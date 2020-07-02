Индексация пенсий, открытие туристического сезона и выплаты на детей: как изменится жизнь ижевчан в июле?

В июле в силу вступают важные законы как на федеральном, так и на местном уровне. На что обратить внимание и как изменится жизнь ижевчан, разбиралась «Комсомолка».

Новые правила для праворульных машин

Фото: Сергей Грачев

С 1 июля станет сложнее поставить на учет праворульные автомобили и обслуживать их. Как сообщает РБК (18+), для постановки на учет в ГИБДД нужно будет получить технический сертификат на соответствие требованиям безопасности. Такие документы выдают специализированные лаборатории. Но в основном они находятся на Дальнем Востоке.

Открытие кинотеатров

Фото: Эдуард Карипов

С 15 июля в России откроются кинотеатры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина. При этом кинотеатры должны будут соблюдать меры безопасности Роспотребнадзора.

Индексация пенсий

Для пенсионеров, которые занимаются опекой или попечением несовершеннолетних, проиндексируют страховую пенсию. Об этом сообщает канал 360° (18+) со ссылкой на РИА ФАН (18+). Так, если раньше опекуны пенсионного возраста относились к категории работающих пенсионеров (пенсии которых не индексировались), то теперь они относиться к ним не будут.

«Мир» для пенсионеров

До 1 июля всех пенсионеров, получающих пенсию на карту, должны перевести на карту «Мир», сообщает канал 360°. Карты Visa или Mastercard при этом продолжат действовать до 1 октября, после чего необходимо будет или сменить карту, или получать пенсию наличными.

Выплаты на детей

Фото: Алена Селезнева

В июне россияне с детьми получили выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. В июле такую выплату семьи получат повторно, сообщает «Комсомольская правда» (18+). Если вы уже получали выплаты в июне, то в июле вам их начислят автоматически.

Самозанятые во всех регионах

С 1 июля в стране заработает налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщает «Коммерсант» (16+). Работать “на себя” смогут няни, репетиторы, фрилансеры и др. - люди, оказывающие услуги, но официально не трудоустроенные. Норма распространяется на нянь, репетиторов, фрилансеров - любых людей, которые нигде не трудоустроены, но при этом оказывают услуги. Воспользоваться правом смогут люди с 16 лет.

Налоги для самозанятых составляют: 4%, если доход получен от физического лица, и 6%, если от юридического. Подробно на наивные вопросы о самозанятых мы отвечали здесь.

Парковки для инвалидов

Машины, на которых передвигаются инвалиды, теперь попадут в специальный федеральный реестр. Об этом сообщает телеканал 360°. Для таких автомобилей больше не будут выдавать специальные знаки, а право на парковку будет определяться нахождением в реестре. Чтобы попасть в реестр, необходимо будет подать заявление в МФЦ, ПФР или через портал «Госуслуги». Парковаться на специально отведенных местах со знаком «инвалид» можно будет до 1 января 2021 года. Потом это право будет предоставлено только тем автомобилям, которые есть в реестре.

Тарифы на «коммуналку»

Больше всего подорожает холодная водаФото: Эдуард КАРИПОВ

В июле произойдет традиционное изменение цен на тарифы ЖКХ. В Ижевске платежки в среднем поднимутся на 8-9%. Для семьи из трех человек платежка в среднем вырастет на 300 рублей. Однако за оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены льготы. Подробно о тарифах и компенсациях мы рассказывали здесь.

Штрафы для владельцев домашних животных

Теперь собак нельзя будет выгуливать на детских и спортивных площадкахФото: Диля Ахмадишина

Этим летом начнут действовать новые штрафы для владельцев домашних животных. Соответствующий закон принял Госсовет Удмуртии. Правила вступят в силу через десять дней после официального опубликования в СМИ и на сайте главы и правительства Удмуртии.

За выгул собак в неположенном месте и неубранные отходы питомцев штрафы составят 1000 - 2000 рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит 5000 - 10 000 рублей, а для юридических - 15 000 - 30 000 рублей.

Также в новом законе предусмотрены штрафы за причинение вреда жизни и здоровью собаки или кошки в ходе отлова и транспортировки. Для физических лиц штраф составит 1000 - 2000 рублей, для должностных - 5000 - 10 000 рублей, для юридических - 15 000 - 30 000 рублей.

Откроются санатории и детские лагеря

С 1 июля в Удмуртии начнут работать санатории, а с 12 июля - детские лагеря. Соответствующие изменения в документ «О введении режима повышенной готовности» внес глава Удмуртии Александр Бречалов. Однако пока учреждениям нужно будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Туристический сезон

С 1 июля в России официально открывается туристический сезон. К полноценной работе будут возвращаться санатории и гостиницы.

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Штрафы за выгул собак в неположенном месте введены в Удмуртии