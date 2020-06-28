Штрафы за выгул собак в неположенном месте введены в Удмуртии

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:29:26+03:00

Они составят от 1 до 2 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии ввели новые штрафы: изменения внесены в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Большая часть поправок касается содержания домашних животных, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Итак, какие штрафы ввели в Удмуртии:

- за причинение вреда жизни или здоровью животного в ходе его отлова или транспортировки. Для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.

- за выгул собак в неположенном месте (например, на детских и спортивных площадках), а также гражданам, которые не убрали за своей собакой. Для физлиц - от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.

- за уничтожение, повреждение, животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртии, а также их незаконное изъятие из естественной природной среды обитания.

Напомним, с апреля 2020 года в Удмуртии действуют новые правила отлова бездомных животных: собак и кошек должны отлавливать, стерилизовать, ставить прививки и чипировать и отпускать на волю. В Ижевске на эти цели из бюджета выделили 1 млн 430 тысяч рублей.

К другим новостям:

Новый приют для бездомных животных может появиться в заброшенном здании под Ижевском

Прогулка с ветерком: где в Ижевске взять напрокат велосипед, самокат и электротранспорт

Экс-продюсера «Бурановских бабушек» приговорили к колонии за мошенничество с деньгами Элины Быстрицкой

ИСТОЧНИК KP.RU