Штрафы за выгул собак в неположенном месте введены в Удмуртии
В Удмуртии ввели новые штрафы: изменения внесены в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Большая часть поправок касается содержания домашних животных, сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Итак, какие штрафы ввели в Удмуртии:
- за причинение вреда жизни или здоровью животного в ходе его отлова или транспортировки. Для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.
- за выгул собак в неположенном месте (например, на детских и спортивных площадках), а также гражданам, которые не убрали за своей собакой. Для физлиц - от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.
- за уничтожение, повреждение, животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртии, а также их незаконное изъятие из естественной природной среды обитания.
Напомним, с апреля 2020 года в Удмуртии действуют новые правила отлова бездомных животных: собак и кошек должны отлавливать, стерилизовать, ставить прививки и чипировать и отпускать на волю. В Ижевске на эти цели из бюджета выделили 1 млн 430 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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