Тарифы ЖКХ 2020 в Ижевске: что изменится с 1 июля и какие льготы помогут платить меньше?

С 1 июля ижевчан ждет изменения оплаты «коммуналки». Как изменятся тарифы ЖКХ, сколько придется платить и какие льготы будут действовать, разбиралась «Комсомолка».

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ 2020?

Отопление: 2074,32 р/ гКал (+ 142,92 р/Гкал)

Горячая вода: 141,94 р/ куб.м (+13,98 р/ куб.м)

Холодная вода: 25,96 р/ куб.м (+5,99 р/ куб.м)

Водоотведение: 18,77 р/ куб. м (+4,33 р/ куб.м)

Электричество: 3,97 р/ кВт*ч (+0,15 р/ куб.м)

Газоснабжение для приготовления пищи: 5,55 р/куб. м (+0,2 р/ куб. м)

Газоснабжение для приготовления пищи и нагрева воды: 5,48 р/куб. м (+0,2 р/ куб. м)

Газоснабжение для отопления: 5415,99 р/1000 куб. м (+25,29 р/ 1000 куб. м)

Отметим, что еще в конце прошлого года планировалось, что газ для приготовления пищи подорожает на 4%. Однако рост цен удалось сдержать.

- 18 июня было принято решение, что тариф вырастет на 0,3%, - прокомментировал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

В среднем платежка для семьи из трех человек вырастет на 8-9% и составит 3 624,07 рубля вместо прежних 3318,27.

Кстати, в Удмуртии одни из самых низких тарифов в Приволжском федеральном округе. Например, жителям Казани кубометр холодной воды обойдется в 26,14 рублей, а горячей - в 151,30. В Перми тариф на холодную воду - 33,03 р/ куб. м, на водоотведение - 24,82 р/куб. м. В Уфе кубометр холодной воды будет стоить 26,45 рублей, горячей - 175,05, а тариф на водоотведение составит 30,59 рублей.

Общественник от ЖКХ объяснил жителям Удмуртии разницу между рекламным и платежным извещением 00:00 00:00

В среднем платежка для семьи из трех человек вырастет на 8-9% и составит 3 624,07 рубля вместо прежних 3318,27Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ, И КТО МОЖЕТ ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Некоторые жители Удмуртии могут получить компенсацию на оплату коммунальных услуг за апрель. В их числе – семьи с детьми (они могут оформить субсидию, если оплата «коммуналки» выходит более чем на 22% от семейного бюджета, а доход хотя бы одного члена семьи снизился в апреле на 30% по сравнению с мартом). Чтобы получить льготу нужно заполнить заявление на портале Госуслуг. Деньги в этом случае будут перечислять ресурсоснабжающим организациям, в счет оплаты счетов.

Также поддержку на оплату услуг могут получить многодетные семьи. Меру ввели на время пандемии коронавируса. Размер компенсационной выплаты составляет 1000 рублей. Для получения нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги».

Получить подробную консультацию по вопросу получения услуги по компенсации за ЖКХ многодетными семьями можно по бесплатному телефону 8(800)-302-00-18.

Напомним, что пени за неуплату счетов не будут начисляться до конца 2020 года. Однако специалисты советуют не копить долги

*Цены указаны для основных поставщиков ресурсов.

Общественник от ЖКХ объяснил жителям Удмуртии разницу между рекламным и платежным извещением 00:00 00:00

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